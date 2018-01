El Perú amaneció con el último recorrido del Papa Francisco y también la noticia de que Escocia será el tercer rival de la bicolor antes del Mundial de Rusia 2018. La información fue brindada por la misma selección europea a través de las redes sociales.

Sin embargo, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no hubo ningún pronunciamiento al respecto. Ni en sus cuentas oficiales. Ante esa situación, Depor consultó a una fuente en la interna del directorio de la FPF.

Oficial: Escocia confirmó amistoso con Perú antes del Mundial de Rusia 2018

La explicación es que si bien existe un acuerdo entre Perú y Escocia, todavía no se firmó ningún contrato. Mientras no se dé ese paso, no habrá ningún anuncio. Eso sí, la fuente reiteró de que todo se encuentra encaminado para que el encuentro se dispute el 29 de mayo en Lima.

Con respecto al escenario del partido, tampoco se encuentra definido. Una opción fuerte es el estadio Monumental de Ate debido a su amplia capacidad para el público. No se descarta el Estadio Nacional.



Los únicos amistosos reconocidos por la Federación, hasta el momento, son ante Croacia en Miami e Islandia en New Jersey, ambos en la fecha FIFA de marzo.

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, brindará una conferencia de prensa el martes en la Videna. El 'Tigre' daría más detalles de los amistosos.

