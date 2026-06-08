Perú vs. España se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional previo al Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? América Televisión televisará este encuentro en señal abierta para todo el territorio peruano, además de la cobertura de Movistar Deportes y ATV. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para el lunes 8 de junio desde las 9:00 p.m. (hora en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc.

Perú enfrenta a España en lunes 8 de junio en amistoso internacional. (Video: Bicolor)
Perú enfrenta a España en lunes 8 de junio en amistoso internacional. (Video: Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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