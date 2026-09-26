vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional por . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? América Televisión televisará este encuentro en señal abierta para todo el territorio peruano, además de la cobertura de Bicolor+ Premium, disponible en TV 360 by Bitel. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para el sábado 25 de septiembre desde las 3:30 p.m. (hora en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y tendrá lugar en el Inter&Co Stadium en Orlando.

Perú vs. Estados Unidos: ver transmisión de América TV y Bicolor+. (Video: @labicolor)
Perú vs. Estados Unidos: ver transmisión de América TV y Bicolor+. (Video: @labicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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