El último once que paró Mano Menezes pensando en EE.UU. (Foto: ITEA)
El último once que paró Mano Menezes pensando en EE.UU. (Foto: ITEA)
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El último once que paró Mano Menezes pensando en EE.UU. (Foto: ITEA)

  • El último once que paró Mano Menezes pensando en EE.UU. (Foto: ITEA)
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    El último once que paró Mano Menezes pensando en EE.UU. (Foto: ITEA)

  • Pedro Gallese. (Foto: ITEA)
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    Pedro Gallese. (Foto: ITEA)

  • Oliver Sonne. (Foto: ITEA)
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    Oliver Sonne. (Foto: ITEA)

  • Miguel Araujo. (Foto: ITEA)
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    Miguel Araujo. (Foto: ITEA)

  • Renzo Garcés. (Foto: ITEA)
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    Renzo Garcés. (Foto: ITEA)

  • Marcos López. (Foto: ITEA)
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    Marcos López. (Foto: ITEA)

  • Wilder Cartagena. (Foto: ITEA)
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    Wilder Cartagena. (Foto: ITEA)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: ITEA)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: ITEA)

  • Piero Magallanes. (Foto: ITEA)
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    Piero Magallanes. (Foto: ITEA)

  • Johnny Vidales. (Foto: ITEA)
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    Johnny Vidales. (Foto: ITEA)

  • Jairo Vélez. (Foto: ITEA)
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    Jairo Vélez. (Foto: ITEA)

  • Gianluca Lapadula. (Foto: ITEA)
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    Gianluca Lapadula. (Foto: ITEA)

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A 48 horas del amistoso ante , tiene en mente un posible once para una nueva prueba de la . Según lo trabajado en Orlando, sede del partido ante los norteamericanos, sería una de las sorpresas en el once titular. El volante de Sport Huancayo es del gusto del entrenador brasileño y tendría su primera vez como inicialista en la Bicolor. En la siguiente galería conoce el once que paró Mano Menezes y cómo formaría Perú en el primer amistoso de los cuatro pactados en esta fecha FIFA.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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