se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo previo al . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes tienen los derechos de televisación para todo el territorio peruano, además de la alternativa digital por la plataforma de Movistar TV App. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 5 de junio desde las 7:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay).

Perú vs. Haití se enfrentan en un nuevo amistoso internacional con la transmisión de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes. (Video: Bicolor)
Perú vs. Haití se enfrentan en un nuevo amistoso internacional con la transmisión de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes. (Video: Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS