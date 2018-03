Perú vs. Islandia: bicolor arribó a Nueva Jersey para segundo amistoso rumbo al Mundial Rusia 2018

La Selección Peruana ya está en Nueva Jersey y, como en los últimos tiempos, se sintió local. La hinchada peruana fue en gran número a recibir a los dirigidos por Ricardo Gareca que este martes, en el Red Bull ARena de esta ciudad, enfrentará a Islandia en el segundo amistoso del año y el último antes de entregar la lista de jugadores que disputarán el Mundial Rusia 2018.

Una verdadera fiesta fue la que se vivió en las afueras del hotel Hilton de Nueva Jersey donde pernoctará la Selección Peruana. Al promediar las 7 de la noche (hora peruana), el equipo de Ricardo Gareca arribó a su concentración y casi 200 hinchas le dieron la bienvenida en medio de cánticos y locura popular.

Perú vs. Islandia: chocan este martes en amistoso rumbo a Rusia 2018

Los hinchas, apostados en las afueras del hotel Hilton de Nueva Jersey, buscaban por todos los medios obtener un recuerdo con sus ídolos. Christian Cueva, Jefferson farfán, Edison Flores fueron de los más requeridos, pero la seguridad y el plan del comando técnico no le dio tiempo a los seleccionados a atender a sus seguidores,.

La orden para este lunes es descansar en sus habitaciones y quedar concentrados. Este martes por la mañana, el equipo de Ricardo Gareca realizará una práctica ligera en las instalaciones del hotel de concentración y en horas de la tarde se trasladarán al estadio pata el amistoso ante Islandia.

Perú vs. Islandia jugarán por primera vez en su historia y será en Nueva Jersey. El Red Bull Arena será el escenario de este inédito partido en los registros de la bicolor y esperan mantener la racha de 11 partidos sin perder.

