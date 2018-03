Perú vs. Islandia: ¿cuántas veces la bicolor ganó en sus dos primeros partidos del año?

Por una nueva alegría. La Selección Peruan a sale por un nuevo triunfo, esta vez ante Islandia en New Jersey. Ya con la victoria ante Croacia en el recuerdo, los dirigidos por Ricardo Gareca apuntan repetir su buen juego hacia Islandia. De ganar el partido, logrará su segunda alegría en igual número de partidos jugados en 2018. Algo así no es tan usual en la bicolor, pues solo lo hizo nueve veces en sus 90 años de historia.

La primera vez que la Selección Peruana ganó sus dos primeros partidos del año fue en los Juegos Olímpicos de 1936. El aún amateur conjunto incaico con Lolo Fernández, Alejandro Villanueva y todo el plantel de Sport Boys venció a sus pares de Finlandia (7-3) y Austria (4-2). Luego, la FIFA ordenó repetir el partido ante los austriacos, pero la delegación nacional se retiró. Un Walk Over los dejó afuera del torneo.

Ya al mando del inglés Jack Greenwell, la bicolor ganó sus dos primeros partidos de 1938 y 1939. Una increíble racha de triunfos permitió que sea campeón de los Juegos Bolivarianos en Colombia y Copa América como local. La Selección Peruana no repetiría algo así hasta 1957, en Lima ante Ecuador y Chile. Luego esperó otro largo tiempo, hasta 1973 y 1975, para celebrar en su primer par de encuentros anuales.

La Selección Peruana dejó atrás varios años de desilusiones al triunfar en sus dos primeros choques de 1997. Le ganamos a Chile por Eliminatorias y a Estados Unidos en un amistoso. Sergio Markarián es el entrenador que más veces lo logró: la bicolor ganó en 2010 (Canadá y Jamaica) y 2013 (Trinidad & Tobago y Chile). En ese último año, los números estuvieron en azul al tercer encuentro.

Hace cinco año que la bicolor no gana en su primer par de partidos en la temporada. Islandia será el rival este martes en New Jersey a las 7:00 pm (Hora peruana) que puede meter a Ricardo Gareca en esta prestigiosa lista. No es muy usual que la Selección Peruana salga victoria al arranque del año, así que un nuevo triunfo sería muy valorado.

