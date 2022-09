Mezcla de emociones. Sergio Peña es uno de los jugadores de la Selección Peruana que vienen del proceso Ricardo Gareca, por lo que dio detalles de lo que ha significado, para el todo grupo, comenzar a trabajar bajo la dirección técnica de Juan Reynoso. Sí, todo en función de los amistosos que sostendrá la blanquirroja frente a México y El Salvador, el próximo 24 y 27 de este mes, respectivamente.

“Recién estamos conociéndonos con los jugadores. Hay otra dinámica de trabajo, no es igual porque cada comando técnico tiene su forma de trabajar. Hay buen ambiente, como siempre lo hubo en la Selección Peruana”, sostuvo el mediocampista en conferencia de prensa.

El último lunes, Sergio Peña emitió una historia en la que expresaba su incomodidad por el presente que vive en Suecia, por lo que el jugador de la Selección Peruana consideró oportuno aclarar el polémico tema para no perjudicar a personas que no tienen nada que ver con el asunto.

“No tengo nada de qué arrepentirme. Igual, quiero aclarar que no tengo nada en contra del club, ni de la afición, ni del país porque me han tratado muy bien. Lo que sí es que soy una persona muy transparente. La personas que están dentro saben cuál es la situación. Yo siempre fui transparente, pero no he recibido lo mismo de parte de personas que están dentro”, agregó.

Por otro lado, el futbolista de la Selección Peruana comentó que posee una característica que lo está haciendo incompatible con algunos trabajadores de Malmö, pero que espera se solucione rápido el tema para que pueda volver a disfrutar el deporte que tantas alegrías le brindó.

“Hay personas que no han sido transparentes conmigo. Me dijeron unas cosas y luego hicieron otras. Como ser humano y jugador, nunca voy a permitir. Cuando te vienen con cosas falsas, para mí es algo muy fuerte”, finalizó el volante del combinado blanquirrojo.





