Queda claro que siempre habrá una camiseta blanquirroja en cualquiera lugar del mundo. La Selección Peruana siempre cuenta con un jugador número ‘12′ y ello le ha permitido al plantel dirigido por Ricardo Gareca el sentirse bien respaldados antes de cada desafío que le tocó enfrentar durante los últimos años. En ese sentido, su estadía en España tampoco fue la excepción.

Y es que una amplia delegación de hinchas nacionales se dieron cita a las afueras del hotel de concentración del equipo peruano y le brindó su apoyo a los futbolistas con los conocidos cánticos que se entonan en los encuentros que disputa la bicolor. Claro, se vienen días decisivos para lograr nuestra clasificación al Mundial de Qatar: el 13 de junio jugamos el repechaje.

Lejos de mantenerse al margen, los jugadores de la Selección Peruana bajaron hasta las puertas del hotel y aplaudieron el gesto de los hinchas, uniéndose en algunas canciones y demostrando que el ambiente está sereno en el equipo de todos. Todo ello de cara al choque amistoso de este domingo, frente a Nueva Zelanda.

Lapadula, uno de los más emocionados en la previa

Gianluca Lapadula aclaró que, de su parte, vive la víspera con entusiasmo. “Siempre pienso que, si puedo elegir una responsabilidad o no, yo siempre prefiero tener una responsabilidad. Me siento muy motivado. Tenemos la posibilidad de lograr un sueño y no creo que llegue la ansiedad, solo hay mucha motivación”, indicó.

En ese sentido, el delantero de la blanquirroja dio valor a lo que será el partido ante Australia o Emiratos Árabes Unidos. “Sabemos que es un partido muy importante, entonces nos jugamos muchísimo; pero hay que llegar con la manera de sentirse ganadores y sacar este partido adelante”, acotó.

En el cierre, el delantero de la Selección Peruana confirmó que físicamente se siente en óptimas condiciones, pese a que en la semana se le vio cuidando el pie por una antigua lesión: “Lo del hielo en el tobillo solo es precaución. Yo me siento al 110 por ciento, me siento muy bien”.





