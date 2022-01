La noche del 13 de octubre de 2020, fue la última en la que la Selección Peruana no contó ni con Paolo Guerrero, ni con Gianluca Lapadula, para un compromiso internacional, tal y como ocurrirá -esta tarde- en el Perú vs. Panamá.

En aquella ocasión, el conjunto incaico perdió 4-2 con Brasil, en el Estadio Nacional, teniendo a Jefferson Farfán como ‘falso 9′, debido a la necesidad que tenía Ricardo Gareca y las pocas opciones en ofensiva que manejaba -en aquel entonces- para enfrentarse al ‘Scratch’.

Tras ello, fueron 19 partidos consecutivos los que la Selección Peruana sostuvo teniendo a o Paolo Guerrero o a Gianluca Lapadula liderando la zona de ataque del cuadro blanquiorrojo, estadística que parará de contar en el Perú vs. Panamá, donde Alex Valera tomará el lugar dejado por ambos.

Y es que el ‘Depredador’ continúa en la parte final de su recuperación tras sufrir una lesión en la rodilla, mientras que el ‘Bambino’ no fue liberado por su equipo para disputar el choque amistoso, frente a los centroamericanos, debido a no ser una fecha FIFA. A esto, se suma la decisión de Raúl Ruidíaz de no venir a Lima y quedarse en Estados Unidos, a la espera de su pretemporada con Seattle Sounders.

Perú vs. Panamá: sus desafíos en Eliminatorias

El conjunto entrenado por Ricardo Gareca tendrá una mano a mano contra Colombia el viernes 28 de enero en Barranquilla desde las cuatro de la tarde en el estadio Metropolitano. Luego, el martes 1 de febrero se llevará a cabo el compromiso ante Ecuador en el Estadio Nacional. La Selección Peruana se ubica en el quinto lugar y, por ahora, está en zona de repechaje.

La ‘Marea Roja’, por su parte, también se prepara sus duelos ante Costa Rica y Jamaica por las Eliminatorias de la CONCACAF. Hasta el momento, la escuadra dirigida por Thomas Christiansen se ubica en el cuarto puesto (lugar de repechaje) con 14 unidades, pero dos victorias la colocarían en zona de clasificación directa.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.