Pedro Gallese se convirtió en uno de los protagonistas del primer tiempo entre Perú y Panamá. El portero nacional fue exigido en los primeros minutos de juego, pero respondió de gran forma con una genial reacción que fue aplaudida por sus compañeros.

A los 11 minutos, el mediocampo de la ‘Marea Roja’, en esta oportunidad de azul, consiguió recuperar y colocar un pase entre líneas para que José Fajardo corra con dirección a la portería peruana.

El pase dejó mano a mano al atacante panameño frente a Gallese. El arquero nacional no se desesperó y decidió esperar la reacción del ‘9′. Cuando sacó el disparo, él puso la pierna, evitando el 1-0 transitorio.

La previa del Perú vs. Panamá

La ‘Blanquirroja’ disputará su segundo partido del año luego de chocar ante el equipo de extranjeros de la Liga 1. El ‘Tigre’ pudo ver el rendimiento de algunos nuevos jugadores en este encuentro, como Jesús Castillo, quien habría convencido al DT y tendría otra oportunidad ante la ‘Marea Roja’.

Para el Perú vs. Panamá, Ricardo Gareca no cambiaría mucho tras el partido ante el equipo All Star del torneo peruano. Pedro Gallese sería el encargado de proteger el arco del equipo. En la defensa estarían presentes Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López y Aldo Corzo.

En el medio campo se encontraba la principal duda del técnico argentino. Yoshimar Yotún iba a ser el encargado de dirigir el juego en esta zona del campo, pero finalmente se inclinó por Christofer Gonzales. El jugador de Sporting Cristal será de la partida junto a Horacio Calcaterra, Andy Polo y Edison Flores. Alex Valera será el único referente de ataque.





