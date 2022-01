La Selección Peruana buscará cerrar de la mejor manera posible la última etapa de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El equipo de Ricardo Gareca se encuentra en zona de repechaje con aún opciones de conseguir el pase a la próxima Copa del Mundo. A fines de enero e inicios de febrero, jugarán ante Colombia y Ecuador en dos duelos claves.

Antes de los encuentros en Barranquilla y en Lima, la ‘blanquirroja’ disputará dos partidos amistosos, estos servirán para que el ‘Tigre’ pueda despejar algunas dudas sobre los jugadores que utilizará. El primero de ellos será ante Panamá y el segundo ante Jamaica.

En teoría, Perú es el gran favorito ante ambos rivales; sin embargo, no la tendrá nada fácil. En su primer choque preparatorio tendrá que vencer a la ‘Marea Roja’ que se encuentra peleando grandes cosas en las Eliminatorias Concacaf.

Panamá se ubica cuarto en la tabla de posiciones del torneo clasificatorio al torneo mundial en Qatar. Suma 14 puntos y está igualado con México (3ero por goles). En Centroamérica, clasifican tres de forma directa y uno va a repechaje. El cuadro rojo tiene grandes opciones de pelear hasta las últimas fechas por un cupo. Su más cercano perseguidor, Costa Rica, posee nueve unidades y está relegado en el quinto puesto.

Además, el equipo dirigido por el danés Thomas Christiansen, llega con una racha de dos victorias consecutivas en Eliminatorias (derrotó a El Salvador y Honduras). En la fecha doble del mes de octubre chocó ante Estados Unidos y Canadá, dando la sorpresa y venciendo a los ‘Yankees’ por 1-0. No pudieron con los rojos (4-1).

El pasado viernes, Panamá dio a conocer a su lista de convocados para el choque ante la Selección Peruana. El DT decidió no llamar a los principales referentes de la escuadra nacional. Futbolistas como Abdiel Ayarza, José Fajardo, Alberto Quintero y más no están en la nómina; sin embargo, esto no es sinónimo de relajo debido a que los jugadores llamados buscarán demostrar por qué deberían tener un lugar en los próximos duelos por la clasificación al Mundial.

El amistoso ante Perú dejará lista a la selección panameña para enfrentar a Costa Rica de visita y luego recibir a Jamaica. Dos duelos claves en su sueño a Qatar 2022.





