Una dura derrota sufrió, el último jueves, la Selección Peruana en el estadio Centenario de Montevideo. Sin embargo, ello no es motivo suficiente para que el grupo se venga abajo, por lo que los dirigidos por Ricardo Gareca pasarán rápido la página y quedarán concentrados en su próximo objetivo.

De esa manera, tras arribar esta madrugada a la ciudad capital, los futbolistas tendrán unas horas de descanso, almorzarán juntos en la concentración y luego volverán a la carga con la consigna de vencer a Paraguay por las clasificatorias sudamericanas en la última jornada del certamen.

Este viernes, la Selección Peruana tiene planeada su primera jornada de entrenamientos, en la Videna, desde las 4:00 de la tarde. Tras ello, el plantel se irá a descansar hasta el día siguiente, día en el que tendrán que trabajar desde las 9 de la mañana.

El domingo, lunes y martes también se repetirá el horario, quedando listos para lo que será el compromiso frente a los albirrojos, quienes esperan arrebatarle el sueño del acceso al repechaje al conjunto incaico, el mismo que se dará ante un representante de las Eliminatorias de Asia.

A enfocarse en Paraguay

En Lima, Perú vs. Paraguay chocarán la próxima semana, por la última jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. El elenco dirigido por Ricardo Gareca está a un partido de asegurar su pase al Mundial, para ello deberá ganar para tener el cupo asegurado. No obstante, los ‘guaraníes’ no dejarán pasar la oportunidad de sumar su última victoria.

La última vez que ambas escuadras se midieron fue en octubre del 2020, para el arranque de las Clasificatorias Sudamericanas. Aquel partido se dio en Asunción, en medio de estrictos protocolos de bioseguridad, pues fue el primer cotejo internacional, en medio de la pandemia de Covid-19. El resultado: 2-2, con doblete de André Carrillo.

La Selección Peruana está obligada a ganar. Luego de la jornada 17, el cuadro blanquirrojo está solo a un paso de conseguir el ansiado cupo al Mundial, luego del choque que tuvo contra Uruguay en Montevideo. Eso sí, Ricardo Gareca sabe que este duelo tendrá que tener algunos ajustes.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.