La última clasificación de la Selección Paraguaya a una Copa del Mundo fue para Sudáfrica 2010. Después de vivir la época dorada, donde logró el cupo a cuatro mundiales de forma ininterrumpida, los últimos nueve años el combinado guaraní pasó por un declive, el cual espera revertir en este nuevo proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022.

Con Eduardo Berizzo en el timonel, Paraguay apuesta desde el año pasado por un recambio generacional, donde se sigue haciendo fuerte en la zona defensiva con hombres que han logrado consolidarse en clubes fuera de sus fronteras.

El primer rival que tendrán en frente en las Eliminatorias Qatar 2022 será la Selección Peruana, duelo programado para disputarse el jueves 8 de octubre en el estadio Defensores del Chaco.

Son 28 los jugadores que forman parte de la nómina paraguaya, donde no ha surgido ninguna baja confirmada por lesión, ni por permiso de sus clubes. Por ahora Roberto ‘Gatito’ Fernández es la única duda, ya que llegó de Brasil con un problema en la rodilla. En caso no se llegue a recuperar, su lugar será tomado por Anthony Silva, quien hace unas semanas fue anunciado como nuevo refuerzo de Nacional (Paraguay) y que no tapa desde hace más de siete meses.

Mira la galería que hemos preparado en la parte superior de esta nota, para conocer el once que prepara la Selección Paraguaya para el duelo ante la ‘bicolor’ por la primera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

