En Lima, Perú vs. Paraguay chocarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la última jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. El plantel dirigido por Ricardo Gareca buscará quedarse con los tres puntos de la fecha, para así acceder al repechaje, luego de caer frente a Uruguay. No obstante, los ‘guaraníes’ no dejarán pasar la oportunidad de sumar su última victoria.

Los últimos encuentros que tuvieron ambas escuadras fueron para el arranque de las Clasificatorias Sudamericanas, cuyo partido se dio en Asunción, en el empate 2-2 (con doblete de André Carrillo) y el que le sigue fue el 3-3 en Brasil, por la Copa América. Aunque, por tratarse de una ronde de eliminación, se fueron a penales, quedando la ‘bicolor’ con el pase a la semifinal.

Perú vs. Paraguay: fecha y horarios

El choque de Perú vs. Paraguay se jugará el próximo martes 29 de marzo a las 6:30 p. m. en el Estadio Nacional en Lima. Este compromiso será transmitido por Movistar Play y Latina TV en nuestro país, con opción a verlo también vía streaming por Movistar Play y DirecTV GO. Sigue todas las incidencias, minuto a minuto y más en Depor.

Estados Unidos – 4.30 p.m. (Los Ángeles); 6.30 p.m. (Texas); 7.30 p.m. (Miami)

4.30 p.m. (Los Ángeles); 6.30 p.m. (Texas); 7.30 p.m. (Miami) México – 7:30 p.m.

7:30 p.m. Perú, Ecuador, Colombia – 6:30 p.m.

6:30 p.m. Bolivia, Venezuela – 7.30 p.m.

7.30 p.m. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay – 8.30 p.m.

8.30 p.m. Inglaterra – 11.30 p.m.

11.30 p.m. España, Italia – 12.30 a.m. (viernes 25 de marzo)

Perú vs. Paraguay: así llegan los equipos

La Selección Peruana está obligada a ganar. Luego de la jornada 17, el cuadro blanquirrojo está solo a un paso de conseguir el ansiado cupo al Mundial, luego del choque que tuvo contra Uruguay en Montevideo. Eso sí, Ricardo Gareca sabe que este duelo tendrá que tener algunos ajustes.

Tras el cambio de André Carrillo, se supo que ya no podría continuar la siguiente fecha de las Clasificatorias, al sufrir un esguince en la rodilla izquierda. Esto hizo que el ‘Tigre’ aplique unos cambios en su oncena inicial, colocando a Edison Flores en lugar de la ‘Culebra’, en el último duelo de práctica.

Por su parte, Paraguay llega a este compromiso, luego de ganar por 3-1 a Ecuador. Esto llena de expectativas a los hinchas, pues el primer choque que tuvieron ambos acabó en empate, resultado que, de darse el martes, complicaría la posibilidad de la ‘bicolor’ de estar en el Mundial.

A ello cabe añadir que el cuadro paraguayo también llega con bajas. Robert Morales quedará fuera de la convocatoria de su selección, debido a una fuerte lesión, mientras que por suspensión también no serán incluidos Miguel Almirón, Gustavo Gómez, Matías Villasanti y Blas Riveros.

Perú vs. Paraguay: últimos enfrentamientos

FECHA TORNEO LOCAL VS. VISITA 02/07/21 Copa América 2021 Perú (P) 3 - 3 Paraguay 08/10/20 Eliminatorias Qatar 2022 Paraguay 2 - 2 Perú 22/03/19 Amistoso Perú 1 - 0 Paraguay 08/06/17 Amistoso Perú 1 - 0 Paraguay 10/11/16 Eliminatorias Rusia 2018 Paraguay 1 - 4 Perú 13/11/15 Eliminatorias Rusia 2018 Perú 1 - 0 Paraguay 03/07/15 Copa América 2015 Perú 2 - 0 Paraguay 18/11/14 Amistoso Perú 2 - 1 Paraguay 14/11/14 Amistoso Paraguay 2 - 1 Perú 16/10/12 Eliminatorias Brasil 2014 Paraguay 1 - 0 Perú

Perú vs. Paraguay: estadio donde jugarán





