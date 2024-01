Perú vs. Paraguay se ven las caras (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 27 de enero, en el marco de la fecha 3 del Preolímpico Sub 23 que se desarrolla en Venezuela. El partido está programado para iniciar a las 3:00 de la tarde (hora peruana, 5:00 p.m. en tierras paraguayas) y tendrá lugar en el Polideportivo Misael Delgado. La transmisión estará a cargo de los canales DSports (DIRECTV) y Tigo Sports para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Cabe mencionar que la ‘Bicolor’ tiene tres puntos tras vencer a Chile en el debut y caer ante Argentina en la segunda fecha. Conoce la programación de este partidazo por la web de Depor.

Así fue el gol del peruano Franchesco Flores a Chile en el Preolímpico. (Video: Bicolor)





Perú vs. Paraguay: posibles alineaciones

Perú: Diego Romero; Anderson Villacorta, Erick Noriega, Rafael Lutiger, Marco Huamán; Emilio Saba, Alessandro Burlamaqui, Álvaro Rojas; Diether Vásquez, Guillermo Larios y Juan Pablo Goicochea.

Paraguay: Ángel González; Alan Núñez, Ronaldo De Jesús, Gilberto Flores, Dani Rivas; Peralta Ramírez, Wilder Viera, Juan Cardozo; Parzajuk, D. Gómez; y Marcelo Pérez.