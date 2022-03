Esta noche se sabrá si la Selección Peruana clasifica o no al repechaje. La misión es ganar el choque contra Paraguay, el cual se disputará este martes en el Estadio Nacional. La tensión y la euforia por este compromiso están a tope, por ello no es de sorprender que desde las redes sociales todo el país sea un solo aliento.

Desde la cuanto oficial de la ‘bicolor’ en Twitter, se compartió el arte diseñado por Feri Taboada, en alusión al cotejo frente a los ‘guaraníes’. Dicha imagen fue acompañada de una estrofa de la canción ‘Contigo Perú', la cual se convirtió en el himno que cantaron los hinchas a su llegada a Rusia.

“A triunfar peruanos, que somos hermanos. Que se haga victoria nuestra gratitud”, cita parte de la composición hecha por Augusto Polo Campos en 1977, para el mundial de Argentina 78. Desde entonces, dicha canción ha sido escuchada por las siguientes generaciones en cada gesta deportiva de Perú.

La emotiva publicación a poco del Perú vs. Paraguay. (Diseño: @FeriTaboada)

La Selección Peruana está a un solo partido de definir si permanece en el quinto puesto de la tabla de posiciones o si retrocede. De momento, posee 21 puntos, seguido de Colombia con 20 y Chile con 19, por lo que requiere de un triunfo para asegurar su pase a la fase de repesca.

No obstante, Paraguay está motivado, tras ganar por 3-1 a Ecuador en su último partido en casa. Esto genera grandes expectativas alrededor de este cotejo, pues el choque anterior que tuvieron ambos por las Clasificatorias acabó en empate. Si bien no es un mal resultado, no es el idóneo, por lo ajustada que se encuentra la tabla.

El partido Perú vs. Paraguay se disputará este martes 29 de marzo en el Estadio Nacional de Lima, desde las 6:30 p. m. (hora peruana). La transmisión de este partido se dará desde la señal de Latina TV y también por Movistar Deportes. Vía streaming también se podrá ver, ya sea por Movistar Play o DirecTV Go.





