Su gran momento en Deportivo Municipal durante el Torneo Apertura no pasó desapercibido en la Videna. Matías Succar recibió el llamado de Ricardo Gareca para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022.

El actual goleador del torneo peruano habló en la previa del debut de la Selección Peruana este jueves ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco. Su hambre de gloria lo hacen soñar con un posible debut, por ahora se enfoca en dejar todo en cada entrenamiento con la ‘Blanquirroja’.

“Que un profesor de la jerarquía de Ricardo Gareca te mencione y hable bien de ti motiva muchísimo a seguir haciendo las cosas. Siento que he podido retribuir en la cancha con goles, con buenos partidos y se que tengo que seguir haciéndolo.Tengo que aprovechar esta oportunidad para seguir creciendo y potenciarme para seguir en la selección que es algo tan lindo”, sostuvo en diálogo con el sitio oficial de la FPF.

“Sueño con poder debutar con la Selección Peruana en un partido oficial, pero debo de hacer lo mejor que pueda en los entrenamientos y tratar de dejarlo todo siempre. Después la decisión ya quedará en el ‘profe’. Estar en la selección te da un plus adicional. Espero algún día poder emigrar y hacer las cosas bien en el extranjero”, agregó.

Por otro lado, destaco la importancia del ‘Chino’ Rivera en el gran presente que viene teniendo con la camiseta de Deportivo Municipal, donde lleva anotados 11 goles en 16 presentaciones.

“Estoy muy agradecido con Victor Rivera. Me ha ayudado mucho a crecer. He madurado y me ha dado la confianza desde el primer día que estuve con él en Deportivo Municipal y gran parte de mi buen momento se lo debo”, finalizó.

