Selección Peruana prepara una nueva alineación para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias 2026. (Foto: FPF)
depor

  • DT - Óscar Ibáñez. (Foto: ITEA / FPF)
  • Pedro Gallese. (Foto: AFP)
  • Luis Advíncula. (Foto: AFP)
  • Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)
  • Luis Abram. (Foto: Getty Images)
  • Marcos López. (Foto: Getty Images)
  • Erick Noriega. (Foto: La Bicolor)
  • Yoshimar Yotún. (Foto: Selección Peruana)
  • Kevin Quevedo. (Foto: FPF)
  • Kenji Cabrera. (Foto: Getty Images)
  • Christofer Gonzales. (Foto: Getty Images)
  • Luis Ramos. (Foto: FPF)
Hay novedades en la Selección Peruana.

