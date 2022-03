Una sensación de molestia hubo en la Selección Peruana con el término del partido ante Uruguay, en Montevideo. No solo por el resultado, sino también por la polémica jugada que el árbitro Anderson Daronco no validó como gol, a poco del final del cotejo. Uno de los que expuso su enfado fue Carlos Zambrano.

Camino al camerino del Estadio Centenario, el ‘León’, además de otros integrantes de la ‘Blanquirroja’, fueron abordados por el enviado especial de América Televisión, pero el que respondió fue Zambrano. “¡Siempre es la misma mie***, siempre!”, exclamó el deportista.

“Le dije que lo revise y me dijo que sí lo revisó. Me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado, eso es un robo. Anda al VAR, lo tienen que llamar. En un partido de esta magnitud no puede pasar esto”, declaró, por otro lado, un molesto Alexander Callens, en diálogo con Movistar Deportes.

La polémica del Perú vs. Uruguay

El Perú vs. Uruguay terminó con una tremenda polémica. En los minutos de descuento del segundo tiempo, hubo un lanzamiento de Miguel Trauco desde el lado izquierdo y complicó al arquero Sergio Rochet, que atrapó el balón sobre la línea de su arco y retrocedió. A primera impresión, la pelota pasó la raya.

Fue una acción rápida que sorprendió a todos en el campo. El guardameta de la ‘Celeste’ fue el principal protagonista de la jugada. Luego de ello, Rochet salió de su portería y, al ver que el árbitro Anderson Daronco no determinó gol, hizo el saque. Eso sí, los jugadores peruanos no dudaron en hacer al brasileño los respectivos reclamos.

El juego, después de esa controversia, continuó, con el fastidio evidente de los integrantes de la ‘Blanquirroja’. Faltaban unos minutos más de acción en el Estadio Centenario de Montevideo, donde se llevó a cabo el encuentro por la decimoséptima jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.





