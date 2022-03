Era un atacante temible en LaLiga española por su velocidad, potencia y garra. Hablamos de Darío Silva , quien fue el número 9 de la ‘celeste’ en el Mundial de Corea y Japón 2002. El ‘charrúa’ dejó el fútbol a los 33 años por un accidente automovilístico, en Montevideo, que le costó la amputación de la parte inferior a la rodilla de su pierna derecha. Actualmente, trabaja como scouting del Cádiz CF y charló con Depor para analizar el Perú vs. Uruguay de este jueves 24 de marzo en el Centenario.

¿Cómo avizora el duelo entre Uruguay y Perú, en la que ambas selecciones lucharán por un boleto al Mundial?

Será un partido clave en lo deportivo y social. Cualquiera de los dos que gane, se acercará a la clasificación del Mundial. Tanto Uruguay como la Selección Peruana esperan darles alegría a sus países. El favorito será Uruguay, está de local, les ha ganado a los grandes, en el Centenario, pero no será fácil, ya que Perú se jugará el todo. Esperemos que no tenga que intervenir el VAR.

¿Qué destaca de la Selección Peruana?

Perú siempre ha tenido buen fútbol. Trata bien el balón, y tiene buenos delanteros, como uruguayos, que no pierden el balón y quieren mucho a la camiseta.

Atacantes como Gianluca Lapadula...

Sí, al no estar Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, quienes son el alma de Perú hace muchísimos años, el peso recae en Lapadula. Es un jugador que tiene mucha personalidad, carácter. Siempre hay que tenerlo en cuenta, estoy seguro de que Diego Alonso ya lo tiene referenciado, igual a los defensas.

¿Algún otro jugador peruano desequilibrante?

André Carrillo. Tiene muchísima movilidad, es muy ágil y encarador. Perú puede jugar a la contra ante Uruguay, que saldrá a ganar, ahí pueden dejar espacios y aprovechar.

¿Qué le parece el trabajo de Ricardo Gareca con la ‘Blanquirroja’?

Es un técnico que clasificó a Perú a un Mundial, deben estar agradecidos por tener a un entrenador con una mentalidad ganadora. Se merece tener más continuidad con Perú. Están a dos partidos de otro Mundial.

Respeto a la bicolor y al ‘Chorri’

¿Qué recuerdos de los enfrentamientos con Perú?

Mi primer gol con la camiseta de la selección lo hice ante Perú, en Lima. Fue un amistoso que ganamos 1-0, en 1994. Recuerdo que el centro me lo dio Pablo Bengoechea.

¿Qué le pareció la incorporación de Diego Alonso y la salida del ‘Maestro’ Tabárez?

Habíamos perdido el rumbo. Teníamos tropiezos, perdíamos territorio y no se escogían a los jugadores exactos para asistir a estos dos grandes uruguayos que tenemos (Cavani y Suárez). Alonso, a quien tuve como compañero, le ha puesto carácter a la selección, era lo que le estaba faltando. Ha cambiado esa actitud, tiene otro tipo de jugadores, con otras expectativas. Era la frescura que necesita la selección.

¿Alguna anécdota en vestuarios con la ‘celeste’?

Cuando me citaron a la selección de Uruguay por primera vez, recuerdo que jugué y perdimos 3 a 1 ante Paraguay, el gol lo marqué de cabeza tras pase de Enzo Francescoli, y le limpié los zapatos. Tuve el privilegio de jugar a su lado, así como de Rubén Sosa, Daniel Fonseca, Rubén Paz, extraordinarios en todo el mundo.

¿A qué futbolista peruano tenía referenciado por su juego?

Al “Chorri” Palacios. Tenía algo muy especial en su remate que lo hacía diferente a todos. Además, se ponía el equipo al hombro, él solo, y marcaba la diferencia. Lo sigo en Instagram, es uno de los peruanos que siempre sigo.

Su presente después del fútbol

¿Estuvo de mesero en una pizzería en Málaga?

Sí, yo tengo acciones en la pizzería. Lo hice para que la pizzería sea más conocida, y salió interesante. Después, seguí trabajando en lo que me gusta, el fútbol. Ahora estoy como scouting del Cádiz por todo Sudamérica. El haber jugado en tres ligas importantes (España, Italia e Inglaterra) me favorece ahora en el trabajo.

¿Cuánto le cambió la vida después del accidente automovilístico?

Mucho, pero he visto también gente que salió adelante en su vida por cosas peores a lo que me pasó. Siempre fui para adelante. Hay gente que sabe cómo es mi carácter, cómo soy, y saben que nunca bajo los brazos. Hay que seguir luchando en la poca vida que a uno le queda.

A Xavi Hernández lo enfrentó en La Liga. ¿Cuál es la proyección que tiene como DT en Barcelona?

Es un técnico muy interesante. Tiene la misma academia del Pep Guardiola, quien jugaba con la cabeza levantada. Era un jugador muy difícil de quitarle el balón. Era muy espectacular. Está demostrando que es un técnico muy capacitado.

Con Sergio Ramos también hay una amistad que nació en Sevilla...

Sí, era un jugador que estaba predestinado. En la manera que pensaba y actuaba, se merece mucho más.

¿Fue jugador de Boca Juniors por seis horas?

Cuando fui suspendido un año por la FIFA en un Mundial Sub-20, no podía jugar en el interior de mi país, así que me fui a Argentina. Firmé contrato con Boca Juniors al mediodía y a las seis de la tarde rompimos el acuerdo, porque no iba a tener espacio de jugar con grandes jugadores. Defensor Sporting me abrió las puertas, era un equipo importante en Uruguay.





