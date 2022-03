La espera genera incertidumbre. La Selección Peruana viajará a Montevideo, de cara al duelo que tendrá contra Uruguay, por la penúltima jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022, el próximo jueves 24 de marzo. El encuentro, uno de los más esperados por toda Blanquirroja y que definirá el destino de ambos rivales en la carrera rumbo al Mundial, será “un partido complicado” desde el primer minuto de juego.

Así lo dio a conocer Diego Forlán en una entrevista con GOLPERU, donde comentó que ambos elencos llegan con elementos positivos para este cotejo, por lo que será difícil de predecir cuál será el resultado que se obtenga. Aunque, como es evidente, recalcó la necesidad que las dos selecciones tienen por ganar.

“Va ser un partido complicado. Perú tiene un entrenador que le ha dado mucho estos últimos años, pero Uruguay tiene buenos jugadores. Estamos de local y tenemos que tener cuidado con un gran rival que quiere lo mismo que nosotros”, precisó el hoy entrenador uruguayo.

El elenco ‘charrúa’ se ubica en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, con 22 puntos, luego de ganar sus últimos dos compromisos frente a Paraguay y Venezuela, mientras que la ‘bicolor’ se encuentra en la quinta casilla con 21 unidades, después de derrotar a Colombia en Barranquilla y empatar con Ecuador en Lima.

Una carrera exitosa

El exseleccionado de Uruguay también hizo un repaso por sus inicios en el fútbol, recordando que “no fue complicado, ya que llegué mucho mayor. El dejar tu país, tu circulo y llegar a un lugar donde la competencia era más dura lo tomé como un aprendizaje y lo disfruté mucho”.

Además, trajo a colación su paso por Inglaterra: “La oportunidad de llegar a Manchester United era la misma manera de llegar a Argentina, pero multiplicado por tres, cuatro o cinco”, incluso, admitió que “la adaptación no fue un problema, ya que yo sabía hablar inglés y esa barrera del idioma no fue algo que me perjudicó y fue mucho más sencillo”. Forlán, definitivamente, es una leyenda dentro del fútbol sudamericano y voz en la previa del Perú-Uruguay.





