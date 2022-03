Perú vs. Uruguay (EN VIVO y EN DIRECTO / vía América TV y Movistar Deportes / 6:30 p.m.) juegan en el Estadio Centenario de Montevideo por la jornada 17 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El cuadro de Ricardo Gareca necesita sumar si no quiere depender de otros para tener un cupo en la próxima Copa del Mundo. Sigue el minuto a minuto por Depor.com.

A falta de ocho meses para el próximo Mundial, las dos selecciones saben que este jueves tendrán una gran oportunidad y, por eso, el Centenario de Montevideo volverá a vestirse de gala como hizo tantas veces desde el 18 de julio de 1930, día en que estos dos equipos lo inauguraron.

País Hora Canales Perú 18:30 América TV y Movistar Deportes Colombia 18:30 Caracol TV y Caracol Play México 17:30 Sky HD Argentina 20:30 TyC Sports 2 Chile 20:30 TNT Sports 2 Ecuador 18.30 El Canal del Fútbol Bolivia 19:30 Tigo Sports 3 Uruguay 20:30 VTV Venezuela 19:30 TLT Estados Unidos 19:30 Futbo Sports

Aunque en su mayoría estará teñido de celeste por los locales, los visitantes prometen no quedarse atrás y se harán sentir por medio de los muchos hinchas que viajaron más de 3.000 kilómetros para alentar a los dirigidos por Ricardo Gareca.

Los ‘charrúas’ pueden lograr su objetivo el mismo jueves si derrotan a Perú y, en simultáneo, el ya clasificado Brasil vence a Chile que, sexto con 19 puntos, por ahora se mantiene en la pelea.

En la cancha, Uruguay apostará por un once del que su entrenador, Diego Alonso, no dio pistas, aunque fue claro al resaltar que para él no es determinante la cantidad de minutos que algunos futbolistas han sumado en sus equipos, sino sus características y el estado físico de estos.

Por ello, es probable que Facundo Pellistri y Luis Suárez estén desde el comienzo en un equipo que volverá a tener a Ronald Araújo como lateral por la derecha y en el que Sergio Rochet podría mantenerse como portero titular, pese a la vuelta de Fernando Muslera a la convocatoria.

Del otro lado, el argentino Ricardo Gareca tratará de que Perú vuelva a golpear como visitante, algo que ya hizo en los últimos dos partidos que jugó fuera de casa por eliminatorias.

Con los veloces Luis Advíncula, Miguel Trauco, André Carrillo y Christian Cueva recorriendo las bandas, el ítalo-peruano Gianluca Lapadula será la principal carta de gol de la blanquirroja.

Con estas piezas sobre el tablero, Uruguay y Perú disputarán un partido que puede llevar a la Celeste a la Copa del Mundo, aunque para eso no solo deberá ganar, sino que también tendrá que aguardar por un empate o una caída de Chile en Brasil.

En tanto, su rival tratará de dar un golpe sobre la mesa para acercarse un poco más al Mundial. El avión está en la pista y aguarda por los pasajeros. Uruguay y Perú quieren subirse y viajar a Catar.





