No hay que dejar ni un solo hilo suelto para el partido entre la Selección Peruana y Uruguay. Eso lo sabe bien Antonio García Pye, quien tendrá la misión de optimizar la logística del cuadro nacional en la visita que tendrá al Estadio Centenario, el próximo 24 de marzo.

Por ello, según pudo conocer Depor, el gerente de selecciones y el jefe de prensa, Nicolás Rey, emprenderán este jueves su viaje a Montevideo, iniciando su trabajo para que el combinado dirigido por Ricardo Gareca no pase ningún apuro en el compromiso que podría catapultarnos hacia la cita mundialista de Qatar 2022.

La Selección Peruana requiere sumar en la cancha rival para ir asegurando su presencia en el certamen internacional, pero Uruguay también tiene los mismos objetivos en condición de local, por lo que recurrirán al apoyo de su gente para poder sacar los tres puntos ante el combinado incaico, que llega de empatar 1-1 con Ecuador en el Estadio Nacional de Lima y conseguir un triunfo en Barranquilla ante Colombia.

Cabe destacar que los de Ricardo Gareca poseen un punto menos que los ‘charrúas’ en la tabla de posiciones, por lo que este encuentro será de pronóstico reservado, a pesar que los orientales parte con una ligera ventaja en el favoritismo por el hecho de encontrarse en casa y con el apoyo de su hinchada.

Fecha y hora confirmada para los partidos de Perú

Perú visitará a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y el choque será clave para determinar a los clasificados para la Copa del Mundo. Debido a su trascendencia, la FPF reveló que el partido se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes.

Por otro lado, en la fecha 18, la tendencia será similar. El Perú vs. Paraguay, en el Estadio Nacional se Lima, se llevará a cabo el martes 29 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), al mismo tiempo que el Chile vs. Uruguay, Ecuador vs. Argentina y Venezuela vs. Colombia. En esta jornada final de Eliminatorias, el Bolivia vs. Brasil tendrá una planificación distinta.





