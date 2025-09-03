Banderazo de la Bicolor previo al duelo de Perú vs. Uruguay | VIDEO
Banderazo de la Bicolor previo al duelo de Perú vs. Uruguay | VIDEO

Pese a que las chances de clasificar al son casi escasas, el hincha peruano no deja de creer y sobre todo alentar a los seleccionados peruanos que saldrán a defender la camiseta frente a Uruguay por la . En el famoso ‘banderazo’ acudieron un grupo de compatriotas que viven en Montevideo y otros que solo llegaron para el partido que se disputará el jueves 4 de septiembre a las 6:30 en el mítico estadio Centenario de Uruguay. Los jugadores más aclamados fueron Pedro Gallese, Luis Advíncula, Yoshimar Yotún y Erick Noriega. Sin embargo, se robó la atención de la afición con quienes no dudó en tomarse fotos y firmar autógrafos a unos cuantos peruanos que lo aclamaban al jugador del Burnley.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS