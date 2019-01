El once de la Selección Peruana que debutará ante Uruguay en el Sudamericano Sub 20 [FOTOS]

La Selección Peruana Sub 20 quiere comenzar con pie derecho el Sudamericano de Chile 2019. Para eso, Daniel Ahmed armó su once inicial, pensando en sacar una victoria en su debut ante Uruguay. El choque se desarrollará HOY desde las 5:30 p.m. (VÍA Movistar Deportes y Latina).

Con Marcos López a la cabeza, la Selección Peruana Sub 20 proyecta dar el golpe en el Sudamericano de Chile. La ‘bicolor’ entrenó en tierras ‘mapochas’ con la convicción de sumar sus primeros puntos en el certamen internacional.

¿Jugará Jairo Concha? Daniel Ahmed prefiere no exponer al talentoso volante a una lesión severa. Por eso, el jugador de San Martín no arrancaría en el debut de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20.

Es preciso señalar que la Selección Peruana Sub 20 realizó su último entrenamiento este jueves. El cuadro de Daniel Ahmed estuvo en Curicó, y fue acompañada por un grupo de hinchas de la ‘bicolor’, que esperan con ansias el debut ante Uruguay.

Perú vs. Uruguay se jugará HOY desde las 5:30 p.m. De esta manera, el cuadro de Daniel Ahmed hará su debut oficial en el Sudamericano Sub 20. La ‘bicolor’ sale con todo.