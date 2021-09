Perdimos una gran opción de trepar en la tabla de posiciones tras el Perú vs. Uruguay y así también lo considera Paolo Guerrero, quien destacó la entrega del equipo nacional tras el choque, aunque no pudo evitar lamentarse por el resultado obtenido ante los orientales.

“Hicimos un partido redondo, pero nos faltó culminar. Si no acabamos la jugada con gol, es difícil. Tuvimos muchas chances, pero tenemos que estar finos en la definición. Hoy teníamos que ganar, todo el mundo lo sabe, pero todavía falta. Hemos demostrado que en casa somos fuertes. Toca pensar en Venezuela porque tenemos que sacar los tres puntos”, sostuvo el ‘9′ nacional tras el partido.

Paolo Guerrero no disputaba todo un partido desde hace mucho tiempo, por lo que resaltó el haberse sentido cómodo en el Perú vs. Uruguay, aunque es consciente de que falta mucho por recorrer para volver a demostrar su capacidad total con la camiseta bicolor.

“Es mi primer partido de 90 minutos, desde que volví. Me sentí bien, con mucha confianza. Conforme vaya trabajando, me sentiré más suelto. A veces me siento presionado”, agregó el experimentado delantero y capitán del conjunto blanquirrojo.

Perú vs. Uruguay: la crónica del partido

Los resultados se estaban dando para salir del último lugar de la tabla de posiciones -lo hicimos- y teníamos dos grandes motivaciones: el regreso de Paolo Guerrero y de nuestra hinchada incondicional. Sin embargo, el reto no era sencillo: porque más allá de que Uruguay no contaba con Luis Suárez y Edinson Cavani, preocupaba por lo que ofrecía en lo colectivo. Al final la Selección Peruana igualó 1-1 en el estadio Nacional.

Tras un córner apareció Renato Tapia: el volante realizó una espectacular chalaca, la pelota impactó en un jugador celeste y así se abrió el marcador en el estadio Nacional. Sin embargo, la felicidad duró poco. La escuadra de Óscar Washington Tabárez aprovechó una mala salida de Anderson Santamaría y selló el empate tras el remate de Giorgian de Arrascaeta.

