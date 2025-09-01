Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Por la hazaña en Montevideo: la posible alineación de Perú vs. Uruguay por Eliminatorias
Por la hazaña en Montevideo: la posible alineación de Perú vs. Uruguay por Eliminatorias
Con la mirada puesta en alcanzar una victoria, la Selección Peruana tendrá uno sus retos en las Eliminatorias 2026. Erick Noriega apunta a ser titular, en reemplazo de Renato Tapia que está suspendido.
Posible alineación de Perú para enfrentar a Uruguay. (Foto: Composición)
Posible alineación de Perú para enfrentar a Uruguay. (Foto: Composición)
1 / 12
Posible alineación de Perú para enfrentar a Uruguay. (Foto: Composición)
2 / 12
Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)
3 / 12
Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)
4 / 12
Carlos Zambrano jugó de titular ante Colombia. Cerca al final fue cambiado por cansancio. (Foto: ITEA / FPF)
5 / 12
Luis Advíncula.
6 / 12
Marcos López. (Foto: Getty Images)
7 / 12
Erick Noriega. (Foto: Getty Images)
8 / 12
Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
9 / 12
Sergio Peña.
10 / 12
Kenji Cabrera firmó hasta diciembre de 2028 con Vancouver Whitecaps. (Foto: Getty Images)
11 / 12
Andy Polo.
12 / 12
Luis Ramos tiene una gran oportunidad de mostrarse como goleador de la selección peruana. (Foto: FPF)
Las Eliminatorias 2026 van llegando a su fin y Perú podría marcar su destino final en la última fecha doble de la competencia. Los dirigidos por Óscar Ibáñez (DT interino) se enfrentan a Uruguay en la ciudad de Montevideo, con la necesidad de una victoria para seguir soñando con la clasificación. La idea es ganar y esperar algunos resultados para cerrar con esperanzas en la última fecha. Para esta ocasión, la alineación podría presentar algunas novedades como la inclusión de Erick Noriega en el mediocampo, ocupando el lugar de Renato Tapia quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Otra de las apariciones sorpresa sería Kenyi Cabrera como extremo, ante la ausencia de Edison Flores por lesión.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.