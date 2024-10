Si bien la ausencia de Renato Tapia ha generado una interrogante en la zona central del mediocampo de la Selección Peruana, eso no debe desenfocarnos en la tarea de encontrar soluciones inmediatas para un problema que arrastra el equipo desde hace buen rato: la generación de jugadas ofensivas a favor de los delanteros. A pesar de que contra Colombia llegó el primer gol oficial bajo las órdenes de Jorge Fossati, este fue anotado por Alexander Callens y no por un delantero. Esta cuestión no solo tiene que ver con la eficacia de los atacantes, sino también con la poca influencia de los volantes interiores. Ningún gol llega por arte de magia y la ‘Bicolor’ ya no puede depender de los milagros.

Si vamos a la estadística, los números son aún más alarmantes y exponen las carencias que arrastra este plantel no solo con Fossati, sino desde que Ricardo Gareca todavía estaba en el banquillo. Para encontrar el último gol oficial marcado por un delantero, tenemos que remontarnos al 29 de marzo de 2022, cuando Gianluca Lapadula abrió la cuenta en el 2-0 sobre Paraguay, en el triunfo que nos dio el boleto para el repechaje mundialista. La historia ya la conocemos: precisamente desde el siguiente partido, al perder en penales a manos de Australia, comenzó una sequía que hasta estas alturas parece interminable.

En total son 12 compromisos sin que un centrodelantero se haga presente en el marcador –en dos años y seis meses– . Y en dichos encuentros, solo un mediocampista (Yoshimar Yotún a Venezuela) y un zaguero (Alexander Callens a Colombia) pudieron hacerlo. ¿Cómo explicar esta falta de gol? ¿Necesariamente tiene que ver con la poca eficacia de los que lideran la ofensiva? Pues no, ya que para que los atacantes queden a tiro de remate, detrás de ellos tiene que haber una idea consolidada que les permita contar con chances de anotar un gol. Ante Ecuador solo hubo un remate débil de ‘Lapa’ y Alex Valera se las ingenió para sacar un cabezazo que puso contra las cuerdas a Colombia.

Competición Fecha Partido Anotador Eliminatorias 2022 13/06/22 Australia 0-0 Perú (5-4) - Eliminatorias 2026 07/09/23 Paraguay 0-0 Perú - Eliminatorias 2026 12/09/23 Perú 0-1 Brasil - Eliminatorias 2026 12/10/23 Chile 2-0 Perú - Eliminatorias 2026 17/10/23 Perú 0-2 Argentina - Eliminatorias 2026 16/11/23 Bolivia 2-0 Perú - Eliminatorias 2026 21/11/23 Perú 1-1 Venezuela Yoshimar Yotún (volante) Copa América 2024 21/06/24 Perú 0-0 Chile - Copa América 2024 26/06/24 Perú 0-1 Canadá - Copa América 2024 29/06/24 Argentina 2-0 Perú - Eliminatorias 2026 06/09/24 Perú 1-1 Colombia Alexander Callens (defensor) Eliminatorias 2026 10/09/24 Ecuador 1-0 Perú -

Gianluca Lapadula marcó el último gol oficial de un delantero con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Que aparezcan los interiores

Si hay algo que necesita la Selección Peruana en esta fecha doble –sobre todo jugando de local contra Uruguay–, es encontrar el camino para que sus interiores aparezcan con mayor protagonismo y alimenten a los futbolistas que están delante de ellos. Mientras Jorge Fossati define su sistema e idea un plan para reemplazar a Renato Tapia, no puede dejar de lado la importancia de los otros mediocampistas. En septiembre, por ejemplo, jugaron Sergio Peña y Wilder Cartagena. Este último no estará disponible para el encuentro contra los ‘charrúas’ y eso abre una posibilidad para que Piero Quispe recupere la titularidad que perdió tras la Copa América.

El volante de Pumas UNAM está viviendo su mejor momento desde que llegó al fútbol mexicano y durante el último mes se consolidó como una de las piezas inamovibles dentro del esquema de Gustavo Lema. Pese que contra Colombia se quedó en el banquillo y ante Ecuador ingresó en el segundo tiempo con el marcador en contra, ahora el panorama es distinto y pide a gritos la oportunidad de trasladar su buen presente a la ‘Blanquirroja’. Está con confianza y el escenario parece ser el propicio.

Piero Quispe registra dos goles con Pumas UNAM. (Foto: Getty Images)

El último domingo jugó los 90′ en el 1-1 ante Toluca, donde fue una de las figuras al registrar cinco pases clave. Hace unos días, a propósito de su gol para el triunfo sobre el América, Depor conversó con Eduardo Torres de Multimedios Deportes y así lo describió. “Se fue ganando la titularidad gracias a que fue teniendo poco a poco buenas actuaciones. Aprovechó las oportunidades, estuvo más cerca del arco rival e hizo las cosas que le estuvo pidiendo Gustavo Lema. En su posición aporta un desgaste físico importante, trata de presionar a los rivales y poner pases entre líneas, además de intentar disparar de larga distancia cada vez que puede”, sostuvo el periodista mexicano.

Si finalmente Jorge Fossati conserva el 3-5-2 y no cambia al 3-4-3, lo más seguro es que Jesús Castillo sea el volante ancla. De ser así, el rol de los interiores tiene que ser la única preocupación de aquí hasta el partido contra Uruguay. Wilder Cartagena jugando por derecha aportaba mucho desgaste físico y contribuía en el retroceso para apoyar a Luis Advíncula, algo que tendrá que replicar quien tome su lugar. Tal como sucedió en la Copa América, ese podría ser Sergio Peña, dejando el otro lado a un futbolista de las características de Piero Quispe. El exvolante de Universitario de Deportes ha mejorado mucho desde el aspecto físico, por lo que su entrega en las tareas defensivas está por descontado.

Ojo que el rival también juega, y en este caso Uruguay recuperará a elementos importantes de cara al partido con Perú. Federico Valverde, quien no jugó ante Venezuela por acumulación de tarjetas amarillas, estará disponible y llegará encendido a Lima: marcó un golazo y dio una asistencia en el último triunfo del Real Madrid sobre el Villarreal (2-0). Asimismo, Giorgian De Arrascaeta y Nicolás de la Cruz, quienes no fueron convocados en septiembre por lesión, se sumarán a la convocatoria de Marcelo Bielsa.

Sergio Peña registra cuatro goles en 43 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Aunque Rodrigo Bentancur todavía seguirá suspendido durante dos fechas más –por los incidentes con los hinchas colombianos en la Copa América–, la ‘Celeste’ tiene más de un volante de calidad para conformar su medular y poner una oncena temible en el Estadio Nacional. La Selección Peruana tiene que ser cautelosa, consciente de sus limitaciones y sin dejar de lado que es última en las Eliminatorias 2026; no obstante, eso no significa que tenga que renunciar al ataque para dedicarse solo a defender, buscando que algún contragolpe se convierta en la jugada milagrosa que salve la noche.

Sin Gianluca Lapadula, Alex Valera quedó como la principal carta de gol de la ‘Bicolor’ para esta fecha doble. Es la primera vez que tendrá un rol estelar en un partido de Eliminatorias, ya que anteriormente fue secundado por otro atacante de mayor experiencia. Bajo esa premisa –siempre con el 3-5-2 como base–, su acompañante tiene que darle un oxígeno y también apoyarlo en el desgaste, moviéndose por todo el frente para no ser referenciado con facilidad. Esto, por supuesto, tiene que ir en consonancia con los interiores. Solo así el rol de jugadores como Piero Quispe y Sergio Peña –o Jean Pierre Archimbaud y Horacio Calcaterra, si son alternativas– tendrán sentido a favor del equipo. Veremos si así por fin llega un gol a raíz de una jugada con sentido. Y mucho mejor si es de un centrodelantero.

Alex Valera se perfila como uno de los titulares contra Uruguay. (Foto: Getty Images)





