Con el objetivo firme. La selección peruana recibirá este jueves 2 de septiembre (8 p.m.) a su similar de Uruguay por la fecha 9 de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. La Bicolor necesita una victoria para no perder el paso en las clasificatorias, por lo que el técnico Ricardo Gareca pondrá lo mejor que tiene de los convocados para ir por los tres puntos. El cuadro charrúa va por la misma situación. Sin duda será el encuentro que se jugará en el Estadio Nacional ha generado grandes expectativas. Por ello, a continuación te mostramos todas las cuotas en las casas de apuestas.

Dada su ubicación en la tabla de posiciones (últimos con 4 puntos), la selección peruana está en toda la obligación de imponer su condición de local y llevarse los tres puntos. Sobre todo porque Venezuela, que también está en con 4 unidades y en el fondo de la tabla, enfrentará a una Argentina que llegará con todas sus estrellas y el ánimo al tope luego de ganar la Copa América.

Para este partido, el entrenador Gareca no podrá contar con Gianluca Lapadula, pero sí con Luis Advíncula que se recuperó de la molestia en la pierna izquierda. El ítalo-peruano está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y volverá en el siguiente choque ante la ‘Vinotinto’. Por su parte, el ‘Rayo’ se lesionó el último domingo por lo que será guardado.

“Es vital que sumemos en condición de local y visitante. Creo que estamos en condiciones de hacerlo. No fue el arranque esperado, pero no significa que no podamos conseguirlo”, dijo el ‘Tigre’ que mandaría al campo al siguiente once titular: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Uruguay también llega con serios problemas a tierras peruanas. El técnico Óscar Washington Tabárez no contará con sus dos grandes goleadores: Luis Suárez y Edinson Cavani. El ‘Pistolero’ aqueja una lesión y el ‘Matador’ no recibió el permiso de su club, Manchester United, para afrontar las clasificatorias sudamericanas. Además, el defensor Sebastián Coates también es baja en el equipo oriental.

“Los motivos para que no venga Cavani son estratégicos. Si lo hacía ahora, jugaba los tres partidos, pero luego se perdía varios en su equipo y tenía la cuarentena. Iba a ser perjudicial para más adelante. Me hago responsable de la decisión”, señaló el ‘Maestro’ Tabárez.

El presente de ambas selecciones dicta que la selección peruana quedó dentro de los cuatro mejores del continente en la Copa América, mientras que Uruguay fue eliminado en cuartos de final. Sin embargo, el conjunto charrúa marcha como favorito en las casas de apuestas. Solbet, por ejemplo, paga 2.41 la victoria del equipo visitante y 3.00 si gana la blanquirroja.

Perú vs. Uruguay: así van las cuotas en las casas de apuestas

CASAS DE APUESTAS PERÚ EMPATE URUGUAY INKABET 3.10 3.00 2.55 BETSSON 3.10 3.00 2.60 SOLBET 3.00 2.85 2.41 BETSAFE 3.10 3.00 2.60 DORADOBET 3.10 3.00 2.50

*Cuotas sujetas a cambios





