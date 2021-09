La Selección Peruana no pudo sacar los tres puntos ante Uruguay, por la novena jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. Pese a empezar ganando el encuentro, una fallo en defensa le terminó costando la victoria. Con esta igualdad, el combinado patrio suma cinco unidades, ubicándose en la penúltima casilla de la tabla de posiciones.

Tras este resultado adverso, Ricardo Gareca analizó el choque ante los charrúas. Destacó la entrega de sus dirigidos y señaló que estuvieron a la altura ante un rival de mucha jerarquía, que cuenta con un comando técnico con muchos años en el banquillo.

“Quiero felicitar a los muchachos. El equipo me gustó. Estamos tratando de ir reencontrándonos con nuestro juego. Me voy conforme con la actuación. Me invita a pensar que el equipo está por buen camino”, sostuvo en conferencia de prensa.

“Esperábamos tener mejores resultados. Nos tocó un fixture complicado. De todas maneras, yo vi evolucionar al equipo. Fue un partido difícil, pero creo que el equipo ha mejorado y eso me da determinada tranquilidad. Estamos en condiciones de ir recuperándonos”, agregó el estratega.

El ‘Tigre’ fue consultado sobre la reacción tardía que tuvo el elenco nacional ante los charrúas. Precisó que aún no han logrado encontrar su mejor versión, pero que van por el camino correcto, aunque el primer objetivo es salir cuanto antes del sótano de la tabla de posiciones.

“El análisis que hago es que el equipo está encontrándose nuevamente. La selección está expectante respecto a puestos de clasificación. Lo que más me ocupa es salir de las últimas posiciones. Nos hemos mentalizado”, explicó.

De cara al siguiente compromiso, Gareca señaló que sus dirigidos se encuentran unidos y con la mente puesta en sobrepasar este momento tan complicado. Saben que es momento de empezar a ganar, sobre todo jugando en casa.

“Hay bastante positivismo. El equipo se sobrepuso (al gol de Uruguay), solo faltó hacer el gol y no se dio. Tenemos que comenzar a sumar de a tres, aprovechar localía, que tenemos a nuestra gente. Perú va mejorando partido a partido. Tuvimos buen fútbol”, aseveró.

Para finalizar, el seleccionador nacional tuvo unas palabras hacia el público que se dio cita en el Estadio Nacional, presentes por primera vez en este proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022.

“Quiero agradecerle a la gente porque la vemos muy metida. La muestra de cariño cuando veníamos al estadio me habla de que la gente sigue creyendo en nosotros. No pierdan la fe ni la confianza, creemos que estamos en condiciones de seguir brindándoles alegrías”, zanjó.





