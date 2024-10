Luego de caer en el Estadio Nacional de Lima frente a la Selección Peruana, el portero de Uruguay, Sergio Rochet, expresó su frustración tras no poder sumar puntos en la fecha 9 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El guardameta también explicó la jugada del gol de Miguel Araujo sobre el final del partido, donde no pudo contener el balón con sus manos tras el cabezazo del defensor de la Bicolor.

“Una jugada que en el principio del córner no pude salir a cortar, tenía una cortina adelante. No me dio para salir, tuve que volverme a posicionar”, explicó el arquero del Inter de Porto Alegre, luego del encuentro.

Rochet continuó describiendo la jugada: “Después fue un tema de reacción, creo cabeceó boca de jarro; si la cabeceaba un poco más lejos me daba el tiempo para tocar la pelota e intentar sacarla y cayó en el palo”. Esta falta de reacción, según él, fue clave para el resultado final del partido.

El portero de 31 años también reflexionó sobre las fortalezas del equipo peruano: “Obviamente sabíamos que una fortaleza de ellos era la pelota quieta, nos tocó sufrir eso. Hicimos hincapié en ese tema de ellos y ahora toca corregir”. Para Rochet, es vital que el equipo recupere la confianza y la eficacia en su próximo encuentro.

Asimismo, el uruguayo no ocultó su descontento por el resultado: “Tristeza y amargura por no haber conseguido el resultado que venimos a buscar. Vinimos con una expectativa de sumar y ponernos a tiro para intentar llegar al primer lugar”.

Finalmente, el arquero concluyó: “Una derrota que nos duele, un rival que se jugaba mucho. La tabla a veces miente porque creo que es un rival que ha hecho buenos partidos y en la tabla estaba en la última posición. Ahora a tragar este sabor amargo que tenemos hoy en día y trabajar para sumar tres puntos en la próxima fecha”.

Gol de Miguel Araujo para el 1-0 de Perú vs. Uruguay. (Video: América TV)

Perú vs. Uruguay: lo que se les viene

Luego enfrentar a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima, Perú tendrá que ir hacia Brasilia para jugar contra Brasil en la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. El partido está programado para el martes 15 de octubre, a las 7:45 pm (hora peruana y colombiana), en el Estadio Mané Garrincha. La bicolor buscará su primera victoria de visita en las Eliminatorias.

El último partido entre Perú y Brasil sucedió el 12 de setiembre de 2023, en el estadio Nacional de Lima. Aquella noche, la visita se impuso por 1-0 con gol de Marquinhos quien, a los 89′, apareció con un gol de cabeza en el área, producto de un descuido de la defensa bicolor.

Por su parte, Uruguay volverá a ser local para medirse a Ecuador. El cuadro charrúa, que dirige Marcelo Bielsa, se medirá ante el combinado de Sebastián Beccacece, que necesita una victoria. El partido se llevará a cabo el martes 15 de octubre a las 6:30 pm (hora peruana).

El último partido de Uruguay vs. Brasil fue el 12 de setiembre de 2023. Aquel duelo se disputó en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, con una victoria 2-1 con goles de Félix Torres Caicedo. Agustín Canobbio anotó para los celestes.

