El fútbol no siempre tiene lógica y muchas veces se explica desde aspectos que uno no puede predecir en la previa, ya que estos van ocurriendo con el transcurrir del partido. La Selección Peruana llegaba al encuentro con Uruguay con cuatro sensibles ausencias (Gianluca Lapadula, Luis Advíncula, Renato Tapia y Marcos López) y enfrentaba a un rival que, pese al cortocircuito interno tras las declaraciones de Luis Suárez, en el papel era el amplio favorito para ganar. Por jerarquía individual y con el respaldo de una idea futbolística más consolidada. Sin embargo, los de Jorge Fossati fueron construyendo su victoria minuto a minuto y la consolidaron gracias a la entrega de un grupo que sabía que había más de tres puntos en juego.

En la antesala, Fossati conversó con Movistar Deportes y dejó unas declaraciones que pintaron de cuerpo entero su plan para hacerle frente a los ‘charrúas’: “Perú puede ser capaz de enfrentarle a Uruguay más allá del respeto, mirándolo a los ojos. El respeto no significa sumisión ni temor”. Y es que si había una manera de ganarle a la ‘Celeste’ era así, siendo conscientes de nuestras limitaciones, pero sin que eso significase entregar el partido sin siquiera pelearlo. Había que disputarle el trámite en el mediocampo y cometer la menor cantidad de errores posibles, aprovechando los que ellos cometieran en zonas de alto riesgo.

Para llegar al gol de Miguel Araujo que nos dio la victoria, hay que recorrer por los instantes claves del partido y comprender cómo la Selección Peruana fue ganando terreno hasta justificar su triunfo en todas sus líneas. No fue un desarrollo sencillo, pues Uruguay arrancó con el pie en el acelerador y desde el primer instante dejó constancia de su superioridad. En la ‘Bicolor’, las interrogantes sobre el sistema y la improvisación en la posición de algunos jugadores, generaron un mar de dudas que pocos podían imaginarse que el compromiso terminaría con el Estadio Nacional estallando de felicidad.

Perú registra tres goles en las Eliminatorias 2026. (Foto: La Bicolor)

El riesgo de la improvisación

Con tantas ausencias de por medio, Jorge Fossati tuvo que rearmar su alineación titular para este partido. Fuera de lo lógico, el uruguayo ubicó a dos de sus jugadores en posiciones atípicas para ellos: Oliver Sonne como interior derecho y Alexander Callens como carrilero izquierdo. Por más que la propuesta de la Selección Peruana tuvo sentido desde lo actitudinal, ya que trató de incomodarle a Uruguay con mucha intensidad y despliegue en el mediocampo, estos futbolistas estuvieron incómodos y tardaron en adaptarse a la dinámica que exigía el encuentro.

El propio Fossati comprendió su error y en determinado momento le pidió al ‘Vikingo’ que se ubique como carrilero, para dejarle la zona central a Andy Polo. Esta variante fue circunstancial, pues finalmente el de Universitario terminó jugando por fuera durante todo el partido. Por el otro extremo, a Callens le costó perfilarse con comodidad al momento de desbordar y eso le trajo varios problemas cuando tuvo a su marcador encima. Asimismo, esa desprolijidad para hacer el recorrido lo llevó a fallar en algunos pases sencillos y mantenerse inconexo de Sergio Peña, quien lo necesitaba para buscar alguna asociación por ese sector.

Con toda estos líos encima, la ‘Blanquirroja’ fue de menos a más durante el primer tiempo y sorteó con solidez el peligro que fue generando Uruguay a partir de la preponderancia de sus volantes, con Federico Valverde tomando la lanza con sus zancadas y Giorgian De Arrascaeta siendo el enlace para encontrar a Darwin Núñez y Cristian Olivera. Sergio Peña fue clave en este pasaje del partido, ya que su claridad le dio un respiro a sus compañeros y sus buenas decisiones los posicionaron en campo rival para atacar en conjunto. Incluso, el volante del Malmö sacó un remate seco que exigió a Sergio Rochet a los 44′.

A Alexander Callens le costó afirmarse en una posición poco habitual para él. (Foto: La Bicolor)

El valor del atrevimiento

A diferencia de Marcelo Bielsa que mandó a Facundo Pellistri por Cristian Olivera, Jorge Fossati no movió su banquillo para el inicio del segundo tiempo y, por el contrario, respaldó su planteamiento inicial con mayor atrevimiento. Andy Polo, por ejemplo, tuvo una chance clarísima a los 61′ y mejoró bastante en comparación a lo que mostró en la primera mitad. Sergio Peña continuó siendo la manija del equipo y encadenó más asociaciones gracias a que encontró más líneas de pase para combinar. Uruguay seguía teniendo la pelota, pero sin perforar el buen bloque defensivo que armaba Perú cada vez que se replegaba –Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Luis Abram estuvieron impecables–.

Cuando faltaban veinte minutos para que finalice el tiempo regular, Fossati realizó un par de cambios que fueron importantes para refrescar y adelantar al equipo: entraron Piero Quispe y Bryan Reyna. A pesar de que el volante del Pumas UNAM tardó unos instantes en adaptarse al ritmo del encuentro, cuando lo hizo se atrevió en ir al frente y no le quemó la pelota. El de Belgrano de Córdoba, por su parte, se mostró encarador y se dedicó a incomodar a los zagueros uruguayos que a esas alturas del partido estaban desgastados y algún error podían cometer.

Aspecto Estadística Minutos jugados 89′ Toques 56 Pases precisos 32/42 (76 %) Pases clave 3 Balones largos (completados) 7 (4) Tiros a puerta 1 Despejes 1 Intercepciones 1

Los registros de Sergio Peña contra Uruguay.

Sergio Peña fue la figura de Perú en el triunfo frente a Uruguay. (Foto: GEC)

Muy aparte de la discusión por el 3-5-2, este tipo de movimientos de fichas es algo que desde hace rato se le pedía a Fossati. Los sistemas se construyen a partir de los roles que cumplen los futbolistas, por consiguiente, no siempre tenemos que recurrir a piezas con características defensivas y hay momentos en donde la única salida para hacer algo diferente es arriesgar. ¿El resultado? Una corrida de Reyna provocó el saque de esquina que desencadenó el gol de Araujo, previa asistencia de Quispe. Fue un efecto dominó que estuvo de nuestro lado y nos puso adelante en el marcador con justicia, frente a un rival de jerarquía y con mayores argumentos individuales que lo pintaban de favorito.

“Más allá del mensaje que vos les des, los jugadores lo tienen que sentir. Eso es lo que yo he visto en ellos”, aseveró el ‘Nono’ en la previa del partido. Este 1-0 sobre Uruguay no se entendería sin ese convenciendo al que se refería el entrenador de 71 años. Para ir hacia adelante hay que creer, y al menos durante la noche del viernes este equipo creyó. Se entregó a una idea y se sacudió de los prejuicios para reducir el margen que lo distanciaba de un rival como Uruguay. Tuvieron que pasar 928 días para volver a ganar un partido oficial y por ahora solo queda disfrutar con mesura. Ya no estamos últimos en las Eliminatorias y ese es un primer paso para no perder la esperanza. Que esta victoria sea el punto de quiebre que tanto necesitábamos.

Piero Quispe lleva un gol y una asistencia con la Selección Peruana desde su debut. (Foto: GEC)





