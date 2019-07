¡No juega el capitán! Baja de último minuto en el Perú vs. Uruguay por los Juegos Panamericanos

Perú vs. Uruguay se encuentra con una baja de último minuto. El capitán y una de las principales figuras de la escuadra visitante no podrá ser tomado en cuenta para este partido debido a la expulsión que sufrió en el último partido del Mundial Sub 20.

Bruno Méndez tendrá que esperar su oportunidad en la próxima fecha, según confirmaron desde el plantel uruguayo, para evitar inconvenientes con respecto a su alineación desde el vamos contra la bicolor.

► Perú vs. Uruguay por el fútbol masculino en Lima 2019 | Grupo B



Perú vs. Uruguay se miden por la primera fecha del grupo B en los Juegos Panamericanos 2019. Ambas escuadras pondrán a lo mejor que tienen para debutar con el pie derecho en el certamen que se desarrolla en Lima.

Los hinchas llenaron el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el Perú vs. Uruguay por los Juegos Panamericanos 2019, volviendo a dejar en claro el compromiso que tienen con el equipo dirigido por Nolberto Solano.

Gladys Tejeda y los medallistas peruanos de Lima 2019 desfilaron en la Parada Militar. (Video: América TV)

► Perú vs. Uruguay por el fútbol masculino en Lima 2019 | Grupo B

► Con el 'Checho' a la cabeza: los extranjeros que se nacionalizaron peruanos por amor al país [FOTOS]

► ¡No te los pierdas! Vacílate de lo lindo con los divertidos memes de los Juegos Panamericanos Lima 2019 [FOTOS]

► Cómo pasa el tiempo: la nostálgica foto que subió Juan Manuel Vargas y emocionó al hincha de la Selección Peruana