Perú vs. Uruguay: se enfrentan este domingo por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17

Perú vs. Uruguay EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA LATINA TV | VER MOVISTAR DEPORTES | ONLINE GRATIS | se enfrentan este domingo, a las 4:00 p.m., en la última jornada del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17. Ambas escuadras se juegan el cupo al Mundial de la categoría y buscarán vencer al rival de turno para conseguirlo. El duelo está programado para dar inicio a las 4:30 p.m. y Depor.com te mostrará todas las incidencias del partidazo.

Los dirigidos por Carlos Silvestri podrían clasificar si es que vencen a los 'Charrúas', mientras que a los uruguayos les bastará un empate ante la escuadra blanquirroja para llevarse el boleto a la cita mundialista en Brasil.

Perú vs. Uruguay llegan con los ánimos a tope, pero saben que no pueden desconcentrarse porque cualquier error cometido en esta etapa podría causarles la clasificación al Mundial Sub 17 que se desarrollará en noviembre.

La blanquirroja contará con el apoyo de la hinchada nacional, la misma que dejó en claro su apoyo incondicional al equipo de Carlos Silvestri, agotando las entradas en solo horas de haberse puesto al alcance del público.

Con Yuriel Celi y Óscar Pinto en el ataque, la Selección Peruana Sub 17 espera hacer historia ante una escuadra uruguaya que, empujada por su historia, espera dar el golpe en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Perú vs. Uruguay: horarios en el mundo

Perú 4:30 p.m.

Uruguay 6:30 p.m.

Ecuador 4:30 p.m.

Colombia 4:30 p.m.

Bolivia 5:30 p.m.

Paraguay 5:30 p.m.

Venezuela 5:30 p.m.

Argentina 6:30 p.m.

Chile 6:30 p.m.

Perú vs. Uruguay: posibles alineaciones

Perú : Massimo Sandi, Kluiverth Aguilar, José Racchumick, Carlos Montoya, Mathías Llontop, Alessandro Burlamaqui, Pedro De la Cruz, Nicolás Figueroa, Yuriel Celi, Didier La Torre y Joao Grimaldo.



Uruguay: Lukas González; Pedro Milans, Enzo Siri, Joaquín Sosa, Alexander Machado; Vicente Poggi, Santiago Cartagena; Axel Pérez, Cristian Olivera, Matías Arezo y Juan Manuel Gutiérrez.

