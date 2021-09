Es ganar o ganar para la selección peruana. Tras el empate con sabor amargo ante Uruguay, Perú recibirá este domingo 5 de septiembre (8 p.m. en el Estadio Nacional) a su similar de Venezuela por la fecha 6 de las Eliminatorias Qatar 2022. El elenco dirigido por Ricardo Gareca urge de una victoria frente al combinado vinotinto, que también necesita de los tres puntos. Por ello, a continuación te detallamos cómo llegan ambas selecciones al encuentro y cuáles fueron sus últimos resultados.

Luego de culminar una gran Copa América 2021 quedando dentro de los cuatro mejores del continente, Perú afrontó la fecha triple de las Eliminatorias enfrentando a Uruguay. El resultado fue 1-1 en un encuentro muy disputado de principio a fin. Con ello, la Blanquirroja sumó su quinto punto en siete partidos disputados en las clasificatorias. Además, no ha podido ganar ninguno de los cuatro partidos que jugó en Lima: antes había perdido ante Brasil, Argentina y Colombia.

“Quiero felicitar a los muchachos. El equipo me gustó. Estamos tratando de ir reencontrándonos con nuestro juego. Me voy conforme con la actuación. Me invita a pensar que el equipo está por buen camino”, dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

El técnico podrá contar nuevamente con Gianluca Lapadula, quien cumplió su fecha de suspensión en el encuentro ante los charrúas. El ítalo-peruano, goleador en la Copa América 2021, ingresaría en lugar de Paolo Guerrero y comandaría el ataque nacional. Por otro lado, Sergio Peña se lesionó en la última práctica y será baja. Raziel García será quien reemplace a Edinson Flores en la volante.

Por su parte, Venezuela llega con una derrota en sus espaldas ante Argentina y esto los obliga a buscar los 3 puntos en Lima. Sin duda, se tomarán el duelo muy en serio pues sus aspiraciones mundialistas dependen de lo que puedan lograr ante los ‘incaicos’.

“Hay que seguir, lo de hoy fue algo que no nos esperábamos. Estábamos jugando muy bien, pero es algo que no se esperaba, hay que pasar la página que se viene un partido muy difícil en Perú”, dijo Soteldo al terminar el partido ante la ‘albiceleste’.





