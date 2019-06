Las dudas y certezas de Ricardo Gareca para el debut de la Selección Peruana en la Copa América

Ricardo Gareca solía ser un tipo rebelde, impulsivo, desmedido. En el 81, siendo jugador de Boca Juniors, hizo volar la tarjeta de un árbitro con un manotazo y recibió ocho fechas de sanción. Luego, al volver, insultó a otro juez y fue castigado con 11 fechas más. Gareca jugador era muy distinto al Gareca técnico: provocaba a hinchas rivales, les echaba el humo del cigarro a empresarios que lo visitaban y se hacía constantes cambios de look. Gareca era un impulsivo.

"Yo era un irrespetuoso, pero con los años me amoldé, aprendí a serenarme", reconoció en una ocasión. Hoy no hay ni luces de aquel personaje que rompió en llanto cuando no fue convocado para un Mundial. Este 'Tigre' no tiene afán de llamar la atención, pocas veces levanta la voz y sabe reconocer errores...

"Quizás yo en el afán de atacar más, descompensé un poco el equipo. Porque el ingreso de Raúl (Ruidíaz) afectó la mitad de la cancha, no fue algo que ayudó, quizás había que esperar un poquito más, a ver si el trámite del partido demanda eso", dijo el último domingo tras la caída de la Selección Peruana por 3-0 ante Colombia.

Selección Peruana: las explicaciones de Ricardo Gareca tras la derrota ante Colombia. (América TV)

Pero el Gareca técnico también puede transmitir serenidad ante la adversidad. "Todo es experiencia durante la preparación. Siempre hay que mejorar. Creo que llegaremos bien al inicio de la Copa América, más allá de este resultado. Si la experiencia la capitalizamos bien, nos va permitir superar cualquier obstáculo", agregó. ¿Cómo replanteará para el debut?

Una apuesta en defensa



Uno de los retos del argentino tras el Mundial es encontrar una nueva dupla de centrales , porque los titulares Alberto Rodríguez, por lesión, y Christian Ramos, por decisión técnica, fueron perdiendo terreno. Entonces, cinco centrales entraron en su pizarra con regularidad: Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Luis Abram, Alexander Callens y, recientemente, Carlos Zambrano. Entre ellos, la dupla que más repitió –contando los amistosos ante Costa Rica y Colombia– fue la de Araujo-Abram.

Partido Dupla de centrales Holanda 2-1 Perú Ramos-Santamaría Alemania 2-1 Perú Araujo-Santamaría Perú 3-0 Chile Ramos-Santamaría Estados Unidos 1-1 Perú Ramos-Callens Perú 0-2 Ecuador Ramos-Abram Perú 2-3 Costa Rica Santamaria-Araujo Perú 1-0 Paraguay Araujo-Abram Perú 0-2 El Salvador Araujo-Abram Perú 1-0 Costa Rica Araujo-Abram Perú 0-3 Colombia Araujo-Abram

Sin embargo, la primera sorpresa/certeza en el '11' ante Venezuela, este sábado, sería Carlos Zambrano. El defensor de 29 años, ha sido probado en las últimas prácticas de la bicolor. Primero, al lado de Luis Abram y luego con Miguel Araujo. Tal parece que Gareca cayó en cuenta que la evidente falta de solidez ante los 'colochos' se podría solucionar con una voz de mando. La experiencia y jerarquía de el 'León' podría ser el complemento perfecto para uno de estos jóvenes jugadores.

Las jugadas y el encuentro que le hizo a Carlos Zambrano volver a la Seleccion. (Video: Depor/ Foto: Difusión)

Si bien Zambrano vuelve a la Selección Peruana tras tres años y es el central que menos minutos jugó con su club este año, tiene virtudes por destacar: habla y sabe liderar, tiene juego aéreo en las dos áreas, pone pierna fuerte y tiene caracter. Eso sí, tiene una deuda: demostrar que aprendió a ponerle paños fríos a su temperamento.

En este caso, la duda de Gareca, por ahora, recae en quién será su acompañante. Parecía que Luis Abram era el elegido, pero Miguel Araujo fue probado como titular en la última práctica. Al parecer, el defensa de Talleres de Córdoba parte con ventaja, pues si bien no entrenó el martes por un golpe. ni bien estuvo apto, volvió al '11' titular, mientras que Abram jugó en el equipo alterno.

Jugador Equipo PJ Titular Minutos Goles Último partido Anderson Santamaría Puebla (México) 14 14 1215 1 5 de mayo Alexander Callens New York City ( USA ) 12 12 1080 0 2 de junio Luis Abram Vélez (Argentina) 13 11 1053 1 16 de mayo Miguel Araujo Talleres (Argentina) 10 10 825 0 4 de mayo Carlos Zambrano Basel (Suiza) 8 8 680 1 22 de mayo

La dupla que todos piden



¿Guerrero y Farfán disputarán las eliminatorias con la Selección Peruana? (Foto: GEC) Farfán y Guerrero comandarían el ataque ante Venezuela. (Foto: GEC)

En ataque también se pueden avizorar cambios. En la práctica del martes, el DT incluyó a Jefferson Farfán como '10' por detrás del punta Paolo Guerrero, mientras que por los extremos se movieron André Carrillo y Christian Cueva. Sin embargo, en el último entrenamiento antes de partir rumbo a Brasil, Edison Flores entró al equipo en lugar de Carrillo.

Partido Ataque Holanda 2-1 Perú Carrillo-Cueva-Loyola-Farfán Alemania 2-1 Perú Farfán-Cueva-Flores- Ruidíaz Perú 3-0 Chile Carrillo-Cueva-Flores-Ruidíaz Estados Unidos 1-1 Perú Polo-Hurtado-Flores-Ruidíaz Perú 0-2 Ecuador Carrillo-Farfán-Flores-Ruidíaz Perú 2-3 Costa Rica Polo-Benavente-Flores-Ruidíaz Perú 1-0 Paraguay Carrillo-Cueva-Flores-Farfán Perú 0-2 El Salvador Carrillo-Cueva-Flores-Reyna Perú 1-0 Costa Rica Carrillo-Cueva-Flores-Ruidíaz Perú 0-3 Colombia Carrillo-Cueva-C.Gonzales-Guerrero

Esa, el 'Orejas' o la 'Culebra', sería la única duda en ofensiva , ya que después los dos últimos amistosos, la intención de Ricardo Gareca sería no darse el lujo y poner lo mejor en el campo con Farfán y Guerrero, nuestros jugadores más importantes. ¿Carrillo o Flores? Ambos llegan con varios partidos encima, sin embargo, están en deuda en la bicolor tras el Mundial.

Jugador Equipo PJ Titular Minutos Goles Último partido Edison Flores Morelia (México) 21 20 1636 5 5 de mayo André Carrillo Al Hilal (Arabia) 17 17 1356 2 12 de abril Paolo Guerrero Inter (Brasil) 13 13 1072 9 2 de junio Christian Cueva Santos (Brasil) 14 10 836 1 26 de mayo Jefferson Farfán Lokomotiv (Rusia) 10 9 785 6 4 de mayo

Luego, no habrían mayores novedades para el debut en la Copa América. En el arco Pedro Gallese, como laterales Luis Advíncula y Miguel Trauco, mientras que en la primera línea de volante Renato Tapia y Yoshimar Yotún. Esas, por ahora, son las certezas del 'Tigre', que ya ha demostrado que aunque puede equivocarse, no es más ese jugador impulsivo. Tenemos un técnico que no pierde la calma, trabaja, piensa en alternativas y apunta alto.

► Selección Peruana: la divertida sesión de fotos oficiales antes de viajar a la Copa América Brasil 2019 [VIDEO]

► Perú vs. Venezuela: las claves de Ricardo Gareca para ganar en el debut de la Copa América Brasil 2019

► ¡Con cuatro peruanos! Los diez jugadores más pequeños de la Copa América Brasil 2019 [FOTOS]

► Conoce las razones por las que Ricardo Gareca apostó por Josepmir Ballón