La Selección Peruana empató 1-1 con Venezuela y acabó el 2023 en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los números no mienten: en seis jornadas no registramos ningún triunfo y apenas tenemos dos puntos en el certamen. Con ese panorama, el nombre que está bajo lupa es el de Juan Reynoso, quien hasta el momento no encuentra la brújula con la ‘sele’. Sin duda, desde la ‘12′ hay preocupación por el nivel de un plantel que logró la clasificación a Rusia 2018 y en el último proceso luchó por el repechaje a Qatar 2022.

A pesar del complicado presente que se vive por los malos resultados , el ‘Ajedrecista’ tomó la palabra tras el partido en el Estadio Nacional y dejó en claro que la situación es reversible; es decir, no ve como opción dejar el cargo de cara a lo que se viene.

“Sigo pensando igual (sobre su continuidad hasta el 2025). No es momento de especular. Respeto las opiniones de todos. Ya vendrá un análisis de la gente que está involucrada”, sostuvo el entrenador de la Selección Peruana en conferencia de prensa.

El entrenador de la blanquirroja, a su vez, indicó que “cuando me buscaron y hablamos, se dijo que esto podía pasar. Si supiera que estoy haciendo mal las cosas, daría un paso al costado, pero -hoy- no siento que sea asi”.

Juan Reynoso también fue consultado por si es que considera que el llamado al equipo de todos llegó en un buen momento de su carrera y si es que consideraba que estaba preparado para el desafío, dejando una respuesta clara y concisa sobre ello. “Estoy seguro de eso”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Luego del partido contra Venezuela, la Selección Peruana deberá intentar reacomodar sus objetivos y el plan de trabajo para llegar de la mejor manera al próximo año, fecha en la que tendrá que recibir a un combinado colombiano, en el Estadio Nacional, por la séptima jornada de las Eliminatorias.

Si bien el partido no tiene fecha y hora confirmada, se sabe que será septiembre el mes elegido para volver a ver en acción al combinado blanquirrojo que espera recuperar posiciones en la tabla para retomar el camino rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO