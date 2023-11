Culminadas las cinco primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la Selección Peruana se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones. Así pues, diferentes críticas de personalidades relacionadas al balompié nacional no tardaron en aparecer en las redes sociales. Estas mismas iban dirigidas al equipo, mientras que otras iban de manera directa a Juan Reynoso. Como era de esperarse, previo al duelo ante Venezuela, por la fecha 6 de las Clasificatorias, el DT nacional fue consultado sobre su continuidad en la ‘Bicolor’, algo que no dudó en responder de manera tajante.

“Estamos enfocados en mañana y me veo hasta diciembre del 2025, que es mi contrato”, fueron las primeras palabras del ‘Ajedrecista’ a los medios de comunicación que se hicieron presente en la Videna, de San Luis.

“Me genera sorpresa (versión de su posible salida). El sábado estuvo con nosotros Agustín (Lozano), pero conmigo nadie se comunicó. Pero son leyendas urbanas. Nadie me ha dicho nada y no me pidieron ningún acercamiento”, añadio del entrenador nacional.

Cabe resaltar que este lunes, la empresa Yape, auspiciador de la Selección Peruana, publicó un video en el que solicita que “se hagan los cambios necesarios” para que la ‘Bicolor’ vuelva a competir. En relación a ello, el DT del equipo incaico aseguró no haber visto dichas imágenes y señaló que él es uno de los que busca cambios positivos en el balompié nacional.

“Yo no tengo acceso a redes, pero si algún patrocinador menciona cambios, el que más quiere cambios soy yo. Y ojalá vaya por ese lado el tema del patrocinador”, sentenció Juan Reynoso.

¿En qué canales ver el Perú vs. Venezuela?

Según los derechos televisivos para las Eliminatorias 2026 en cada país de Sudamérica, estos son los canales que transmitirán el partido entre Perú y Venezuela: ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD) en Perú; Globo en Brasil; AUFTV Antel TV y DIRECTV en Uruguay; Chilevision y Paramount+ en Chile; Caracol TV en Colombia; El Canal del Fútbol y Teleamazonas en Ecuador; TyC Sports en Argentina; GEN en Paraguay; ByM Sport, Televen, SimpleTV y Venevisión en Venezuela; y FBF Play en Bolivia.

¿A qué hora comienza el Perú vs. Venezuela?

El partido entre Perú y Venezuela está programado para este martes 21 de noviembre a las 9:00 p.m. según el horario local, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Paraguay, Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del miércoles 22.





