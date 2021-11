El Argentina vs. Brasil es el encuentro más atractivo de la jornada 14 de las Eliminatorias, por lo que Lionel Scaloni fue consultado sobre si considera que este partido servirá para medir el actual nivel del campeón continental. A ello, el estratega respondió indicando que los niveles de los elencos en Sudamérica había crecido mucho, poniendo de ejemplo a la Selección Peruana y a lo que ha logrado demostrar en los últimos años.

“Siempre pongo de ejemplo que Francia salió campeón del mundo y, en la fase de grupos, le ganó 1-0 a Perú, pero ahí nomás. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre porque medida son todas las selecciones con las que jugamos”, sostuvo el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Lionel Scaloni es consciente de que las Eliminatorias se han vuelto muy parejas, por lo que ya no se puede mirar a ningún equipo por encima del hombro. En esa lista de rivales complicados, la Selección Peruana toma cierto protagonismo ante los ‘bravos’ del continente.

Scaloni tomó a Perú como ejemplo. (Fuente: TyC Sports)

“Medida es Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú. No creo que sean inferiores a los demás. No tengo ninguna duda. Es más, cuando un equipo sudamericano va a un Mundial, es verdad que no han llegado a instancias finalísimas, han llegado a cuartos a semifinales y le ponen las cosas difíciles a los demás”, agregó el DT albiceleste.

Perú ya entrena en Venezuela

A un día del Perú vs. Venezuela. Luego de vencer 3-0 a Bolivia, en Lima, y tras su arribo a la Caracas, la Selección Peruana se alistó para tener un entrenamiento y así definir el once que saldrá al campo, en busca de los tres puntos de la décimo cuarta jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022.

De acuerdo al cronograma de la ‘bicolor’, el elenco de Ricardo Gareca inició con sus prácticas en la capital ‘llanera’ desde las 9:00 a.m. (8 de la mañana en Perú) en el campo del Brígido Iriarte, que se encuentra muy cerca a los alrededores del hotel donde concentra el combinado nacional

