Luego de un inicio alentador, Venezuela se fue a pique en las Eliminatorias Sudamericanas. Como prueba están los últimos resultados: luego de caer 2-1 ante Ecuador por la fecha 13, los ‘llaneros’ acumulan nueve partidos sin ganar y complicaron sus chances de ir a la Copa del Mundo 2026. La última victoria del equipo de Fernando Batista se remonta al 17 de octubre del 2023, cuando goleó 3-0 a Chile por la fecha 4. Por ello, la urgencia de reencontrarse con el triunfo es mayor, sobre todo porque este martes en Maturín va a recibir a Perú, un rival directo por el repechaje mundialista.

La prensa venezolana fue crítica tras la caída ante Ecuador. Meridiano, el sitio de deportes más leído de Venezuela, apuntó: “La Vinotinto no pudo reencontrarse con su mejor versión en el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Desde el primer minuto, Ecuador impuso su poderío y dominó a Venezuela, quien parecía no tener una estrategia definida para sobreponerse a las adversidades”.

Según el citado medio, el técnico guardó varios jugadores pensando en Perú. “Fernando “Bocha” Batista lanzó un once con varias sorpresas y dejando a varias de sus estrellas fuera de la convocatoria. A partir de ese momento, ya se podía anticipar la idea del cuerpo técnico para guardar jugadores y probar un equipo “alternativo” en Quito”, fue el comentario.

El punto más débil, argumentaron, fue el ataque. Gleiker Mendoza, Eduard Bello y Salomón Rondón fue el tridente ofensivo en el 4-3-3 que planteó Batista, pero no dio resultados. Los extremos no pudieron desequilibrar y Rondón apenas tuvo una ocasión de gol: un mano a mano que no pudo resolver. ¿Ante Perú apostará por el mismo sistema y los mismos nombres?

Esa incógnita se puede resolver en el último entrenamiento. Sin embargo, con la urgencia de los puntos ante Perú no es descabellado pensar que Fernando Batista puede volver al 4-4-2 para darle mayor peso al ataque y más compañía a Salomón Rondón, delantero de 35 años del Pachuca mexicano.

“Quizás la mejor opción sea volver al doble nueve y darle así, más apoyo a Salomón Rondón en ataque. Las opciones para esta fecha FIFA son Jhonder Cádiz, Josef Martínez y Jan Hurtado, dejando un amplio abanico de opciones para acompañar al “Gladiador” frente a Perú”, agregó Meridiano.

La crítica de la prensa venezolana. Temen quedarse sin chances de repechaje.

¿Cuándo es el partido entre Perú vs. Venezuela?

Luego de vencer a Bolivia por 3-1 en el Nacional, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Venezuela, por la jornada 14 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso se disputará el martes 25 de marzo desde las 7:00 p.m. (horario peruano, con una hora más en Venezuela) y tendrá lugar en el Estadio Monumental de Maturín.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta del territorio peruano, mientras que Movistar Deportes cuenta con los derechos televisivos para la señal de cable. Además, en suelo venezolano se podrá ver por Venevisión y ByM Sport. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR