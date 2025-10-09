Las selecciones de Perú y Chile disputarán un amistoso internacional el viernes 10 de octubre a las 18:00 (hora de Perú) / 20:00 (hora de Chile) en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, en el marco de la fecha FIFA de octubre. A continuación, el panorama actual de cada selección, la condición de sus jugadores más destacados y las cuotas que ofrece Betsson para este clásico sudamericano.

Perú viene de caer por 1-0 ante Paraguay en el cierre de las Eliminatorias para el Mundial 2026 mientras que Chile igualó 0-0 como local ante Uruguay. Por ello, las cuotas de Betsson reflejan ese favoritismo claro hacia Chile (1.98), frente a una victoria de Perú que paga más alto (4.15). El empate queda en 3.05.

Claves y protagonistas

La bicolor llega con mucha expectativa por la incorporación de Manuel Barreto como director técnico interino y este duelo contra Chile representará su primera prueba al frente del equipo. Su convocatoria de jugadores ha generado polémica ya que buena parte de la lista proviene de la Liga 1, lo que refleja una apuesta por el recambio generacional de cara a las Eliminatorias para el mundial 2030.

Una baja importante es la de Kevin Quevedo, quien fue apartado luego de conversar con el comando técnico. Sin embargo, los rumores de una desconvocatoria para Alex Valera, fueron aclarados por Barreto, quien confirmó su participación para el encuentro de este viernes.

La roja, por su parte, llega también bajo una dirección interina, con Sebastián Miranda al mando. El técnico ha anunciado novedades en su plantilla y apostará por caras nuevas y que tengan proyección. Una de las grandes sorpresas es el arquero juvenil Jaime Vargas, quien milita en la Primera B chilena (Segunda División), como una apuesta al futuro. Además, regresa el mediocampista Marcelino Núñez desde Ipswich Town, y el lateral derecho Francisco Salinas, quien recibe su primer llamado.

Lo que está en juego

Aunque se trata de un amistoso, el choque tiene una dimensión estratégica para ambos equipos. Perú buscará comenzar a delinear su nueva identidad futbolística bajo Barreto, dando oportunidad a jóvenes que podrían convertirse en pilares del próximo ciclo. Chile, por su parte, aprovechará la ocasión para rearmar su núcleo, probar nuevos talentos y consolidar su proceso de reconstrucción.