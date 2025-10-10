Selección Peruana 

Perú vs. Chile EN VIVO: minuto a minuto vía ATV y América TV por internet gratis

Perú vs. Chile juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:00 p.m. en Santiago. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ATV (Canal 9), América TV (Canal 4), Movistar Deportes y Chilevisión (CHV).

Perú vs. Chile juegan por amistoso internacional FIFA. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Perú vs. Chile juegan por amistoso internacional FIFA. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Previa

Posible alineación de Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Javier Altamirano, Lucas Cepeda; Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.

Previa

Posible alineación de Perú: Diego Enríquez; Matías Lazo, Renzo Garcés, Miguel Araujo, César Inga; Jesús Castillo, Erick Noriega, Jairo Concha; Joao Grimaldo, Maxloren Castro y Luis Ramos.

Previa

¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago, con la transmisión de Movistar Deportes, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App. En señal abierta de Perú, se podrá seguir el duelo por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), mientras que desde Chile a través Chilevisión (CHV), su versión digital por MICHV y vía Disney Plus (ESPN). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Previa

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

El encuentro entre Perú vs. Chile está programado para este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del sábado 11.

Previa

El Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago) será el escenario principal del partido entre Perú y Chile.

Previa

Ojo: a diferencia de las otras selecciones, Perú y Chile solo tendrán un amistoso en esta fecha FIFA doble.

Previa

Este encuentro entre Perú y Chile es válido por el amistoso internacional de la fecha FIFA de octubre.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Perú y Chile.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas