Corría el año 2021 cuando una joven promesa empezó a destacar en Universitario de Deportes. Piero Quispe debutaba con los cremas ante Cantolao en la segunda fecha de la Fase 1 de la Liga 1 y, aunque jugó poco esa temporada, se vio algunos chispazos de lo que podía dar a futuro. Sin embargo, fue hasta el 2023 cuando se volvió titular indiscutible y fue elegido el mejor jugador del torneo. El volante se convirtió en el director de orquesta del equipo que dirigía el técnico uruguayo Jorge Fossati y logró el título nacional con el conjunto merengue. Tras la gran temporada, aparecieron ofertas en el exterior y, finalmente, estampó su firma para jugar en el Pumas de la UNAM de México, a la par que iba haciéndose un lugar en la selección peruana.

Los ‘Auriazules’ desembolsaron poco más de 2 millones de dólares por el 80% de la carta pase de Piero Quispe. El futbolista llegó como una de las grandes apuestas del equipo mexicano para la temporada 2024 y se generó mucha expectativa alrededor de él, gracias a su excelente 2023, dónde fue campeón de la Liga 1 y también por sus primeros partidos en la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde fue titular ante Bolivia y Venezuela. La ‘Joya’ arribó con bombos y platillos a México, y en sus primeros entrenamientos con Pumas comenzó a mostrar por qué fue fichado y le llenó los ojos a su entrenador Gustavo Lema.

Desde su debut en Liga MX, en la derrota por 3-1 ante Atlético San Luis, Piero Quispe ha disputado un total de 717 minutos con Pumas UNAM en 10 partidos y no ha marcado ningún gol ni ha dado asistencias. Pese a que el volante recibió elogios en sus primeros partidos por su capacidad de encarar, generar juego y no esconderse para recibir el balón, en los últimos días ha sido muy criticado por su falta de eficacia frente al arco rival, ya que en México esperaban que fuera la solución de los ‘Universitarios’ ante su irregularidad en el torneo.

Piero Quispe llegó a Pumas UNAM de México, tras su gran 2023 con Universitario de Deportes. (Foto: AFP)

Mundialista criticó a Piero Quispe por falta de goles

El exfutbolista Oswaldo Sánchez, que fue portero titular de la selección mexicana en el Mundial Alemania 2006, criticó duramente a Piero Quispe por no haber hecho un solo gol en los 10 partidos que ha disputado con Pumas y hasta lo calificó como la peor contratación de la temporada en el fútbol mexicano. “Lo de Piero Quispe es inadmisible, ha sido la peor contratación, a mi entender, del torneo. Viene precedido de un buen equipo allá en Perú y aquí no ha marcado ni asistencia ni gol”, dijo en TUDN el que fuera jugador de equipos como Atlas, América, Chivas y Santos Laguna.

Esta crítica se dio luego que Piero Quispe anotara un gol en la victoria de la selección peruana por 4-1 frente a República Dominicana, en un amistoso por fecha FIFA jugado en el Estadio Monumental. El volante marcó su primer tanto con la ‘Bicolor’, por lo que generó comentarios de panelistas mexicanos, quienes resaltaron su falta de eficacia frente al arco rival cuando se viste con la camiseta de los Pumas.

De hecho, Piero Quispe no se ha destacado por sus estadísticas goleadoras durante su corta carrera como futbolista profesional. Y es que, durante sus tres temporadas en Universitario de Deportes, el mediocampista anotó 11 goles en 88 partidos, es decir, tiene un promedio de un tanto cada ocho encuentros. Si bien en Perú ya se le pedía que tenga más participación en el marcador, la presión siempre recaía más en sus compañeros en ataque como Edison Flores o Álex Valera. Sin embargo, en México esto ha cambiado y, al ser un refuerzo extranjero, tanto los hinchas como la prensa deportiva exigen que la ‘Joya’ empiece a convertir goles y genere asistencias.

¿Cómo juega Piero Quispe en Pumas y por qué afectaría su rendimiento?

Piero Quispe viene jugando los últimos partidos como un volante ofensivo en el sistema 4-2-3-1, es decir como el ‘10′ del equipo. Sin embargo, su mejor versión se le ha visto en una línea media de tres mediocampistas, con él partiendo desde la izquierda, tal y como lo hizo en el Universitario de Deportes campeón de 2023 y en el último partido de la selección peruana ante República Dominicana, donde anotó un gol. Además, Jorge Fossati criticó la posición donde juega el futbolista peruano en México: “en la posición que está jugando en Pumas a mí no me gusta tanto. El verdadero potencial de Piero es si le das más campo para accionar, porque te puede ayudar mucho en defensa inclusive”, dijo el uruguayo en conferencia de prensa.

Piero Quispe no ha podido marcar goles desde su llegada a los Pumas de la UNAM. (Foto: AFP)

¿Es el peor fichaje? Así ven a Piero Quispe en México

Depor se contactó con el periodista Gabriel Guzmán de TV Azteca y dio sus apreciaciones sobre el rendimiento mostrado por Piero Quispe hasta la fecha en México. “Le ha faltado tiempo para adaptarse y para eso necesita muchos más minutos en cancha. Lamentablemente no ha sido el titular indiscutible, pero estamos hablando de un joven de 22 años y creo que hasta cierto punto es entendible que necesite un proceso de adaptación, seguramente el club también lo tenía presupuestado” , dijo.

“Necesita confianza. No es fácil la presión que se vive en un equipo como Pumas, que es uno de los grandes de México. Además, tiene 13 años sin títulos y no atraviesa un buen momento. Piero Quispe llega en un contexto un tanto hostil y necesitaría desahogarse de esa presión para que el pueda mostrarse. Necesita arropo en el mediocampo y no estar tan solo. Debe encontrar la manera de encontrar ese espacio con el que se sienta cómodo para jugar”, añadió.

Sobre si Piero Quispe debe ser catalogado como el peor fichaje del fútbol mexicano de la temporada 2024, el periodista mexicano consideró que está lejos de serlo. “No me animaría a decirlo. Ha mostrado calidad y, además, tendríamos que revisar todas las contrataciones que se han hecho en el fútbol mexicano y sustentarlo con hechos y estadísticas. Si uno se pone a ver los refuerzos que han llegado a México, hay muchos que tienen menos minutos y es injusto compararlos. Además, hay delanteros que fueron traídos para cargar con la responsabilidad del gol y no han logrado anotar hasta el momento, por lo que no me animaría a ponerle esa etiqueta”, aseguró.





