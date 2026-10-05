Este martes 6 de octubre de 2026 a las 18:45 (hora peruana), Perú enfrentará a Colombia en el NU Stadium de Miami, en el último amistoso de una gira norteamericana que, antes que respuestas, ha dejado un listado de interrogantes de cara al próximo ciclo de Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

La Bicolor llega golpeada tras la caída ante Canadá (2-0) en Montreal, resultado que se sumó a la dura goleada frente a Estados Unidos (4-1) y al empate 1-1 con México. Un balance que presiona al comando técnico a encontrar, de una vez, un triunfo que oxigene el proceso. En Betano, la victoria del conjunto peruano cuenta con una probabilidad del 12% y ofrece una cuota de 7.90.

En lo táctico, Menezes ha insistido en un 4-2-3-1 que prioriza la salida desde el fondo y la generación de juego a través de un enganche, buscando no depender únicamente de la experiencia de los veteranos. Sin embargo, el plan ha chocado con la realidad: el equipo ha mostrado serias dificultades para romper las líneas de presión rival y ha quedado expuesto en defensa cada vez que el adversario acelera el ritmo.

El desgaste físico, agravado por la seguidilla de partidos en una misma fecha FIFA, ha sido otro de los factores que el técnico puso sobre la mesa para explicar los últimos resultados. De ahí que este cierre ante Colombia se perfile como una prueba clave para medir si las ideas de Menezes empiezan a asentarse o si las dudas seguirán acompañando al proceso en su camino al 2030.

Enfrente estará una Colombia que tampoco llega en su mejor momento, luego de empatar 1-1 ante México y caer 1-0 frente a Paraguay en esta misma ventana. Según los datos de Betano, la victoria del conjunto cafetero registra una probabilidad del 67% con una cuota de 1.40, mientras que la paridad se cotiza en 4.10.

En el plano ofensivo, ambos elencos apostarán a sus referentes de ataque. Por el lado peruano, Gianluca Lapadula aportará presencia física y juego directo en el área; mientras que, en la vereda colombiana, Luis Javier Suárez aparece como la apuesta segura, tras su buena campaña en el Sporting Lisboa. Un gol de Lapadula en cualquier momento del partido cotiza en 4.20, mientras Suárez paga 1.78.