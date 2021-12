La Selección Peruana se encuentra en zona de repechaje de cara al Mundial de Qatar. Claro, que fue clave la mirada de ‘Tigre’ de Ricardo Gareca. Sin embargo, la presencia de Pedro Gallese fue determinante en este repunte de la blanquirroja (la última prueba el penal que atajó ante Venezuela). Todo ese presente -y, claro, el que vive con Orlando City- generó que su nombre vuelva a sonar en otros mercados.

Por ejemplo, los rumores desde Argentina indican que Pedro Gallese es posibilidad en Boca Juniors, club al cual ya fue vinculado la temporada 2018. Luego de finalizar la MLS, el arquero de la blanquirroja llegó a nuestro país para pasar las fiestas de fin de año.

“Contento que un equipo como Boca siempre se interese en mi trabajo pero hay que ver con calma. En Orlando City me han pedido que me quede. He tenido dos buenos años, llegué y el equipo clasificó a los play off, pero quiero llegar a la final o ser campeón con Orlando”, mencionó el guardameta.

Por otro lado, en este 2021 varios compatriotas salieron campeones. Sergio Peña, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Luis Advíncula y Carlos Zambrano lograron levantar un trofeo con sus respectivos clubes. Pedro Gallese no estuvo al margen de ello y destacó esa actualidad: “Estamos dejando el nombre de Perú en alto, los compañeros están dejando todo de sí. Es un orgullo peruano y ojalá que sigamos así”.

Con respecto a la Selección Peruana, el arquero de Orlando City indicó: “La ilusión como siempre es, clasificar. Hemos terminado bien el año, no lo comenzamos bien pero estamos en una posición para seguir peleando. Serán partidos duros”.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca enfrentará a Colombia el 27 de enero por las Eliminatorias. Antes del duelo ante los cafeteros, Perú enfrentará a Panamá y Jamaica en partidos amistosos. Por ahora, un grupo de seleccionados -Christian Ramos, Paolo Guerrero, Raziel García, Marcos López, Ángelo Campos, Yordy Reyna, Edison Flores- trabaja en San Luis, bajo las órdenes de Néstor Bonillo y Nolberto Solano.





