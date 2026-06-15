Rappi revela hábitos de consumo del hincha peruano en tiempos de fútbol y anuncia La Convocatoria

120 minutos antes del pitazo inicial, mientras los jugadores calientan en la cancha, en miles de hogares comienza otro tipo de “previa”. Según datos de la Super App, Rappi, el volumen de pedidos alcanza su punto máximo hasta 2 horas antes de los partidos de fútbol, aumentando el tráfico en la plataforma hasta en un 65%, revelando que la logística digital de los peruanos para disfrutar de los partidos es tan crucial como la alineación del equipo para vivir la pasión del balompié.

Asimismo, un escrutinio de Rappi reveló que más del 70% de sus usuarios ven los partidos desde casa, lo que refleja comportamientos únicos de consumo en tiempos de fútbol: durante los 90 minutos, el 65% de los consumidores se interesa por la sección restaurantes en busca del menú perfecto, y un 22% confía en la inmediatez de Turbo para órdenes de último minuto (hielo, snacks o bebidas), mientras el resto de la demanda se distribuye entre órdenes de supermercado y farmacia, asegurando que nada interrumpa el juego.

El llamado a La Convocatoria de ‘los titulares’ del hogar

Para acompañar a los hinchas en época futbolera, Rappi habilita “La Convocatoria”, una dinámica donde las marcas participantes transforman los hábitos de consumo de los usuarios en oportunidades para acceder a premios exclusivos. Al igual que un director técnico analiza el rendimiento de sus jugadores, “La Convocatoria” llega como un espacio donde la constancia de los usuarios se premia para disfrutar del fútbol desde la comodidad del hogar.

¿Cómo ser uno de los elegidos?

Para participar, los usuarios entran en el botón de Rappi “La Convocatoria” de la dinámica para completar misiones, donde cada compra es un paso más cerca de ganar. En esta oportunidad, Jhonny Walker abre la carrera de compras en la Super App, donde los ganadores podrán acceder a kits mundialistas y un año de Jhonny Walker para disfrutar de los partidos sin salir de casa.

Más que un pedido, una oportunidad

Para enriquecer a la fanaticada en época mundialista, “La Convocatoria” de Rappi y Diageo busca generar experiencias positivas desde casa, y cada orden que se realiza desde la Super App acerca a los usuarios a premios que sin duda son perfectos para darle comienzo al torneo más importante a nivel global.

“El fútbol es una pasión que trasciende fronteras. El comportamiento de consumo y los picos de tráfico de hasta 65% antes de los partidos refleja que el hincha exige inmediatez dentro de su ritual futbolero. Nuestro rol es garantizar que nada interrumpa su pasión, ya sea resolviendo un antojo con nuestra sección de restaurantes o salvando una reunión de último minuto en minutos con Turbo. Es allí donde Rappi y Johnnie Walker aprovechamos esa logística digital de nuestra App, en oportunidades reales de ganar” señaló Jose Alfredo Andrés, Director Rappi Ads Perú.