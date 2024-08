La Selección Peruana se encuentra concentrada en la próxima fecha doble de Eliminatorias al Mundial 2026. En septiembre, el equipo dirigido por Jorge Fossati medirá fuerzas ante Colombia (06/09) y Ecuador (10/09). Sin embargo, en Videna también ven de reojo lo que será la jornada de octubre, sobre todo después del fallo de Conmebol respecto a la pelea entre jugadores de Uruguay y Colombia al final del partido por la Copa América 2024 que se jugó en el Bank of America Stadium de Charlotte. La resolución no fue nada favorable para el conjunto charrúa, que ahora se enfrenta a una serie de ausencias que podrían complicar su desempeño en los próximos partidos.

Entre los jugadores sancionados, el delantero Darwin Núñez es quien recibe la sanción más severa: cinco partidos de suspensión. Esto significa que Núñez no podrá estar presente en los encuentros contra Paraguay, Venezuela, Perú, Ecuador, y Colombia. Su ausencia deja un vacío importante en la ofensiva uruguaya, ya que Núñez es uno de los jugadores más importantes en el esquema de Marcelo Bielsa.

No obstante, la lista de bajas no termina ahí. Otros tres jugadores clave para la selección uruguaya recibieron tres partidos de sanción cada uno: Mathias Olivera, Ronald Araujo y José María Giménez. Estos tres defensores no podrán participar en los partidos contra Paraguay, Venezuela y Perú, lo que debilita considerablemente la solidez defensiva de Uruguay, un aspecto tradicionalmente fuerte en su juego.













