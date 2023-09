A pesar de haber remado casi todo el partido, la Selección Peruana se desconcentró cuando menos debía y terminó perdiendo por 1-0 ante Brasil luego del gol de Marquinhos al minuto 90. Así pues, la ‘Bicolor’ solo sumó un punto en la primera fecha doble de las Eliminatorias 2026 y ahora deberá enfocarse en los encuentros de octubre, frente a Chile y Argentina –el jueves 12 y el martes 17, respectivamente–. Tras el fatídico desenlace en el estadio Nacional, Renato Tapia fue criticado por una curiosa reacción ante una pregunta de los medios de comunicación sobre el ingreso de Raúl Ruidíaz.

Durante el diálogo con la prensa, una de las interrogantes giró entorno al cambio de la ‘Pulga’ por André Carrillo en la etapa complementaria. Coincidentemente, el delantero del Seattle Sounders apareció en la foto final cuando Marquinhos cabeceó libre en el área peruana para vencer a Pedro Gallese.

Lo que llamó la atención en las redes sociales fue la reacción de Tapia a dicha pregunta, gesticulando con su rostro en señal de incomodidad. Mientras se discutía la acción de Ruidíaz, el centrocampista fue capturado sonriendo y luego bajando la cabeza graficando su disconformidad.

En respuesta a la controversia, Renato Tapia utilizó su cuenta de X para dejar un mensaje a la hinchada peruana: “Me río por lo asquerosa y tendenciosa que es la pregunta. Me había olvidado cómo son las conferencias post partido. Gente, pasemos página, ganamos todos, perdemos todos, así es este Perú, no busquen gato encerrado. Saludos”.

Fuera de la polémica, la Selección Peruana ahora deberá afrontar dos duros encuentros ante las selecciones de Chile y Argentina, en Santiago y Lima, respectivamente. La ‘Roja’ está igual de necesitada de puntos tras solo sumar uno en la primera fecha doble, mientras que la ‘Albiceleste’ parte como favorita tras golear por 0-3 a Bolivia en La Paz. Es un hecho que vendrá a nuestra capital con todas sus figuras.

La reacción de Renato Tapia que generó polémica. (Video: Movistar Deportes)





¿Cuándo se conocerá la lista de convocados?

Según pudo conocer Depor, la nómina de convocados para la segunda fecha doble de este proceso clasificatorio se dará a conocer el próximo viernes 29 de septiembre. Tal como sucedió en la primera lista de llamados, seguramente Juan Reynoso los dividirá en dos, con los de la Liga 1 Betsson y los peruanos que militan en el extranjero. Veremos si el ‘Cabezón’ nos sorprende con alguna novedad.





