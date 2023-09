La primera fecha doble de las Eliminatorias 2026 dejó un sabor agridulce en la interna de la Selección Peruana. Si bien pudimos rescatar un punto frente a Paraguay jugando con un futbolista menos durante todo un tiempo (Luis Advíncula fue expulsado) y llevamos al extremo a Brasil defendiendo con garras y dientes un 0-0 que pudo ser histórico, el gol de Marquinhos a los 90′ cambió la perspectiva de todo. Sin tiempo para lamentos, pero sí para reflexiones, queda menos de un mes para los encuentros ante Chile y Argentina en octubre –el jueves 12 y el martes 17, respectivamente–, por lo que Juan Reynoso quiere tener todo bajo control y así evitar los inconvenientes que tuvo en su primera convocatoria.

En primer lugar, el director técnico de la ‘Blanquirroja’ espera no contar con tantas bajas como en septiembre, donde poco a poco se le fueron cayendo jugadores con el correr de los días. Si de por sí no tiene un plantel amplio para poder trabajar en las semanas previas a los partidos, con los infortunios de las lesiones y los problemas físicos todo se le complicó aún más el panorama.

Por tal motivo, el ‘Ajedrecista’ le envió a cada uno de sus dirigidos un cuadro de trabajos físicos para que lo desarrollen a la par de los entrenamientos con sus equipos. Para evitar cualquier inconveniente y no se crucen las sesiones, dichos trabajos están coordinados directamente entre el área de preparación física de la Selección Peruana y los comandos técnicos de los clubes en cuestión.

Además de los trabajos preventivos durante los entrenamientos, Juan Reynoso hizo hincapié en ser más riguroso en la alimentación que sigue cada futbolista y así hacer foco en otro punto clave para evitar lesiones de último momento. Recordemos que para la primera fecha doble no contó nueve elementos, cada uno con una situación distinta: Gianluca Lapadula, Carlos Zambrano, Christian Cueva, Edison Flores, Bryan Reyna, Jhilmar Lora, Pedro Aquino, Anderson Santamaría y Alexander Callens. Sumémosle a Christofer Gonzales, que quedó descartado tras el duelo en Ciudad del Este.

Finalmente, todo el plantel recibió videos específicos de los dos primeros partidos de Chile en estas Eliminatorias 2026. Hay que tomar en cuenta que la ‘Roja’ cayó 3-1 ante Uruguay en Montevideo y luego empató 0-0 con Colombia en Santiago. La ‘Albiceleste’, que será nuestro otro rival, debutó con una victoria por 1-0 sobre Ecuador en Buenos Aires y posteriormente se impuso por 0-3 ante Bolivia en La Paz.

El entrenador de 53 años espera que para dentro de un mes, varios de los futbolistas con los que no pudo contar en septiembre puedan estar en óptimas condiciones y así aportar a una ‘Bicolor’ que necesitará a todos al 100 % para los duros retos que se avecinan. Ya lo dijo Paolo Guerrero tras la derrota con Brasil: “Algunos de mis compañeros no han estado jugando, no han tenido regularidad en sus equipos y espero que la tengan, que trabajen fuertísimo. En octubre serán dos partidos muy importantes”.





¿Cuándo se conocerá la lista de convocados?

Según pudo conocer Depor, la nómina de convocados para la segunda fecha doble de este proceso clasificatorio se dará a conocer el próximo viernes 29 de septiembre. Tal como sucedió en la primera lista de llamados, seguramente Juan Reynoso los dividirá en dos, con los de la Liga 1 Betsson y los peruanos que militan en el extranjero. Veremos si el ‘Cabezón’ nos sorprende con alguna novedad.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO